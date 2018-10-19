Самый точный диагноз кремлевскому пациенту поставил Борис Немцов. Поставил, не будучи профессиональным психиатром. И сделал это исчерпывающе, за что и поплатился жизнью.

Да, Владимир Путин, действительно, страдает синдромом Иоанна Грозного. Это – известная психическая патология, спросите любого специалиста в области психиатрии. Данный синдром проявляется не сразу, но прогрессирует заметно, и многие видят, что эти метаморфозы происходят с главой кремлевского режима, но боятся признаться в том, что больной, действительно, представляет угрозу всему миру – уже потому, что имеет доступ к ядерной кнопке. Нет, я вас не пугаю. Это внятно артикулирует Путин. И это не "держите меня семеро, я – еб*н*т*й". Это – предупреждение: "Моя власть пожизненна, и это – не вопрос для дискуссий. Любая попытка меня сместить будет воспринята как агрессия против моей России (именно – моей, ибо аз есмь царь) и я погружу мир в ядерный хаос. Я – святой, моя Россия для меня свята, а святые непременно попадают в рай. Вам же, агрессорам, гореть в аду во веки вечные".

Новости Отважится ли Путин на ядерный удар

Ежеутренние полуторачасовые молитвы ускорили процесс развития психического расстройства гражданина Путина, а набожность усилила общий фон мировосприятия данного субъекта. Он живет в своем мире, и именно этот мир для него реален: с некоей миссией по спасению "России-матушки", с борьбой с внешними врагами, с карой предателям и отступникам. И опричнина, средневековый расцвет которой мы вынуждены наблюдать в XXI веке, и немилосердность самодержца, и "плохие бояре" - все это органично вписывается в характер путинского мироздания.

Новости Москве предстоит пережить еще один неприятный момент

Выходом из этой тяжелой политико-психиатрической коллизии может быть только одно: либо физическое устранение больного (чего бы очень не хотелось, ибо сие – не гуманно, но не мне ведь решать), либо арест Путина в кулуарах какого-нибудь международного саммита, куда его можно выманить и там – нейтрализовать, после чего отправить в Гаагу для дальнейших разбирательств. Не думаю, что в этом случае его подельники решатся нажать на "красную кнопку". Скорее, они наперегонки побегут каяться и причащаться на тот же Запад, рассказывая душераздирающие истории о том, как сумасшедший человек, возомнивший себя Государем, их терзал и насиловал, вынуждая делать то, чего они так не хотели…