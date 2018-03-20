Сегодня с утра вдруг начал разрываться телефон - журналисты с далекой Родины. "Андрей Вадимович, а вы бы не могли прокомментировать..." Поскольку мы с "Машиной" находились в пути из Чикаго в Торонто, я на этом месте их вежливо останавливал и объяснял, что по причине удаленности к комментариям не готов. На десятом звонке призадумался - что случилось-то? Уж не умер кто? К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть - вот оно что!

Я, оказывается, "назвал россиян злобными дебилами"! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа. А только зря они это - не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): "МНЕ КАЖЕТСЯ, ГОСПРОПАГАНДА ИЗОБРЕЛА КАКОЙ-ТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ КАДР, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ЛЮДЕЙ В ЗЛОБНЫХ ДЕБИЛОВ". Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне говна - работает этот двадцать пятый кадр, работает.