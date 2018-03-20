УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Андрей Макаревич
Андрей Макаревич
Все статьи автора

Я, оказывается, "назвал россиян злобными де*илами"!

11.7т

Сегодня с утра вдруг начал разрываться телефон - журналисты с далекой Родины. "Андрей Вадимович, а вы бы не могли прокомментировать..." Поскольку мы с "Машиной" находились в пути из Чикаго в Торонто, я на этом месте их вежливо останавливал и объяснял, что по причине удаленности к комментариям не готов. На десятом звонке призадумался - что случилось-то? Уж не умер кто? К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть - вот оно что!

Новости
Путін задумався про передачу влади...

Я, оказывается, "назвал россиян злобными дебилами"! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа. А только зря они это - не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): "МНЕ КАЖЕТСЯ, ГОСПРОПАГАНДА ИЗОБРЕЛА КАКОЙ-ТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ КАДР, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ЛЮДЕЙ В ЗЛОБНЫХ ДЕБИЛОВ". Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне говна - работает этот двадцать пятый кадр, работает.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей МакаревичАндрей Макаревич
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Андрея Макаревича
Поделиться в Facebook

Наши блоги