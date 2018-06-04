"Я очень рад!" Потерявший семью при пожаре в Кемерово Востриков собрался в депутаты

Россиянин Игорь Востриков, который потерял семью при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", победил на праймериз "Единой России" перед выборами в Совет народных депутатов Кемеровской области.

Об этом информирует РБК, ссылаясь на два источника в региональном отделении партии. Подведение окончательных итогов праймериз планируется во вторник, 5 июня.

Сообщается, что на выборах Востриков может возглавить одну из территориальных групп партии, пойти одномандатником или совместить оба этих варианта.

Комментируя эту информацию, Востриков отметил, что "следит за ситуацией". "Я вроде в лидирующих позициях был, но точно подтвердить не могу. Если это так, то я очень рад", - заявил он.

Игорь Востриков

Как сообщал OBOZREVATEL, на стихийном митинге после пожара Востриков обвинил правительство в трагедии. Однако, после он изменил точку зрения. По словам россиянина, президент РФ в этом не виноват. Также ранее он назвал Путина царем.