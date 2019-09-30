"Я ничего не боюсь!" Луценко сделал признание по скандалу с Трампом

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов свидетельствовать перед Конгрессом США по скандальному делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Своей позицией поделился он в интервью ВВС News Украина.

"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", –сказал он.

Луценко сделал признание по скандалу с Трампом

Так, по словам Луценко, он никогда не говорил с Трампом, однако общался с его адвокатом, также фигурирующим в деле, – Рудольфом Джулиани. Бывший генпрокурор признался, что не раз встречался с юристом и обсуждал расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был сын политического оппонента Трампа Джо Байдена Хантер.

При этом Луценко заверил, что "общение было обычным" и никто никому не ставил задач.

Он также выразил мнение, что нет оснований проводить в Украине расследование по Burisma. По словам Луценко, это все – юрисдикция США.

Луценко рассказал о встречах с Джулиани planeta.press

Напомним, ранее Луценко отреагировал на рассекреченную жалобу разведчика из США на Трампа, назвав ее неправдивой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который состоялся между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снятия Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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