"Я ничего не боюсь!" Луценко сделал признание по скандалу с Трампом

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов свидетельствовать перед Конгрессом США по скандальному делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Своей позицией поделился он в интервью ВВС News Украина.
"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", –сказал он.
Луценко сделал признание по скандалу с Трампом
Так, по словам Луценко, он никогда не говорил с Трампом, однако общался с его адвокатом, также фигурирующим в деле, – Рудольфом Джулиани. Бывший генпрокурор признался, что не раз встречался с юристом и обсуждал расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был сын политического оппонента Трампа Джо Байдена Хантер.
При этом Луценко заверил, что "общение было обычным" и никто никому не ставил задач.
Он также выразил мнение, что нет оснований проводить в Украине расследование по Burisma. По словам Луценко, это все – юрисдикция США.
Луценко рассказал о встречах с Джулиани
planeta.press
Напомним, ранее Луценко отреагировал на рассекреченную жалобу разведчика из США на Трампа, назвав ее неправдивой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который состоялся между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".
Какая вероятность снятия Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.
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