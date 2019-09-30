Главная Новости
30 сентября • обновлено в 18:59
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Я ничего не боюсь!" Луценко сделал признание по скандалу с Трампом

2.1т Читать материал на украинском

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов свидетельствовать перед Конгрессом США по скандальному делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Своей позицией поделился он в интервью ВВС News Украина.

"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", –сказал он.

Новости
Скандал вокруг Трампа и Зеленского: в США назвали имена всех фигурантов

Луценко сделал признание по скандалу с Трампом

Луценко сделал признание по скандалу с Трампом

Так, по словам Луценко, он никогда не говорил с Трампом, однако общался с его адвокатом, также фигурирующим в деле, – Рудольфом Джулиани. Бывший генпрокурор признался, что не раз встречался с юристом и обсуждал расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был сын политического оппонента Трампа Джо Байдена Хантер.

При этом Луценко заверил, что "общение было обычным" и никто никому не ставил задач.

Он также выразил мнение, что нет оснований проводить в Украине расследование по Burisma. По словам Луценко, это все – юрисдикция США.

Луценко рассказал о встречах с Джулиани

Луценко рассказал о встречах с Джулиани

planeta.press

Напомним, ранее Луценко отреагировал на рассекреченную жалобу разведчика из США на Трампа, назвав ее неправдивой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.

Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Юрий Луценко Дональд Трамп Рудольф Джулиани Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
10
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
О Юга нарассказывает. Но что значит: "...нет оснований проводить в Украине расследование по Burisma. По словам Луценко, это все – юрисдикция США...." () В смысле на Бурисму распространяется юрисдикция США или что имеется ввиду? То ли Юга опять в подпитии, то ли СМИ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бурий Юрій
Бурий Юрій
Флюгер.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Он готов рассказать все в США ... Ну там то ты всё расскажешь и многотомник напишешь. Времени хватит.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel