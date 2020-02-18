"Я не желаю убивать миллионы": Трамп решил договариваться с террористами в Афганистане

США ведут переговоры с террористическим движением "Талибан", чтобы "не убивать миллионы человек" в Афганистане.

Об этом 14 февраля журналистам заявил американский президент Дональд Трамп, передает "Интерфакс-Украина". Он заверил, что США могут быстро решить проблему Афганистана, но это приведет к массовой гибели людей.

Трамп пошел на переговоры с "Талибаном"

"Мы могли бы покончить с этими быстро и легко, если бы я желал убить миллионы человек. Я не желаю убивать миллионы, так что мы ведем переговоры с “Талибаном”", – сказал Трамп.

Накануне СМИ сообщили, что США и талибы договорились о перемирии, которое скоро должно вступить в силу.

Неназванный американский чиновник рассказал агентству АР, что соглашение касается "снижение уровня насилия". Оно будет действовать семь дней на территории всего Афганистана и касаться, в том числе, правительственных сил.

После соглашения, по словам чиновника, должны последовать межафганские мирные переговоры. Это произойдет, если "Талибан" выполнит его условия. В итоге соглашение о перемирии может привести к тому, что американские войска покинут Афганистан.

Как сообщал OBOZREVATEL, США значительно сокращают контингент в Афганистане - с 14 до 8 тысяч военнослужащих. На такие меры Вашингтон пошел в обмен на отказ талибов предоставлять убежище участникам международных террористических организаций.

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