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5 декабря • обновлено в 11:30
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"Я не пацан!" Лукашенко категорично ответил на предложение России по объединению

3.4т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не собирается "сдавать" независимость и суверенитет, а также входить в состав какого-либо другого государства, в частности России.

Об этом он сказал в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Запомните. Я не пацан, который отработал три-четыре-пять лет президентом, мне хватило. Вот так! Я не хочу перечеркнуть все то, что сделал вместе с вами и народом, создав независимое, суверенное государство, чтобы его сейчас, уложив в какой-то ящик с крестом наверху, куда-то выбросить и передать. Этого при мне не будет никогда. Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

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Как написало издание "Белта", он подчеркнул, что никто не подпишет документы, которые принесут стране вред, и добавил, что Беларусь и Россия на самом деле не ведут диалог по политическим вопросам, например по созданию единого парламента.

Как сообщалOBOZREVATEL, посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что Беларусь и РФ планируют создать общее правительство и парламент.

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Автор
Яра Дорош
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Беларусь
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Лукашенко заявил, что при нём Беларусь никогда не войдет в состав России, потому что он давно завещал ее к Коле.
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Соколов Олег
Соколов Олег
Кому он ответил категорично? Опять обоз чушь в заголовке пишет. Лично я за единое государство с Украиной и Белоруссией. Американцы бы сразу обос ра лись.
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Ага.. Точно. Во бацька "твердий пацан" . Байки охлосу , в смислі порозказувати.
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