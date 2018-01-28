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"Я не буду плакать": известный пропагандист Путина пострадал на митинге в Москве

7.2тЧитать новость на украинском

Британский журналист Грэм Филлипс, который является сотрудником российских телеканалов Russia Today и "Звезда", пострадал на митинге сторонников оппозиционера Алексея Навального в Москве - активисты разбили две его видеокамеры.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня я пытался снять сторонников Навального в Москве, и они разбили не одну, а две из моих видеокамер. Может быть, мы не согласились друг с другом, но разве это не перебор?" - написал он.

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"Я не буду плакать или создавать скандал, но это факт. Этот парень разбил мою камеру. Он оскорбил меня, я оскорбил его. Это ладно. Но, хулиганство... Это перебор просто", - добавил журналист.

Как писал "Обозреватель", украинский журналист посмеялся над российским оппозиционером Алексеем Навальным, припомнив ему скандальные высказывания об аннексированном Крыме.

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Тема
российская пропаганда
Место
РоссияМосква
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