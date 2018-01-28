"Я не буду плакать": известный пропагандист Путина пострадал на митинге в Москве

Британский журналист Грэм Филлипс, который является сотрудником российских телеканалов Russia Today и "Звезда", пострадал на митинге сторонников оппозиционера Алексея Навального в Москве - активисты разбили две его видеокамеры.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня я пытался снять сторонников Навального в Москве, и они разбили не одну, а две из моих видеокамер. Может быть, мы не согласились друг с другом, но разве это не перебор?" - написал он.

"Я не буду плакать или создавать скандал, но это факт. Этот парень разбил мою камеру. Он оскорбил меня, я оскорбил его. Это ладно. Но, хулиганство... Это перебор просто", - добавил журналист.

Сегодня я пытался снять сторонников Навального в Москве, и они разбили не 1, а 2 из моих видеокамер. Может быть, мы не согласились друг с другом, но разве это не перебор?https://t.co/2b68TaTsdV#Навальный #Москва #Россия — Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) 28 січня 2018 р.

Я не буду плакать или создавать скандал, но это факт. Этот парень разбил мою камеру. Он оскорбил меня, я оскорбил его. Это ладно. Но, хулиганство... это перебор просто. #Навальный #Москва #Россия pic.twitter.com/IibMDxWJop — Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) 28 січня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", украинский журналист посмеялся над российским оппозиционером Алексеем Навальным, припомнив ему скандальные высказывания об аннексированном Крыме.