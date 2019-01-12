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''Я намного жестче!'' Трамп осадил Россию громким заявлением

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Президент США Дональд Трамп поставил себе в заслугу очень жесткую позицию по отношению к Российской Федерации.

Об этом он сообщил в Twitter, отметив при этом, что рассчитывает на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Я намного жестче по отношению к России, чем (предыдущие президенты США. – Ред.) Обама, Буш или Клинтон. Возможно, более жесткую, чем любой другой президент", - написал он.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Радио Свобода

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"В то же самое время, как я часто говорил, поладить с Россией - это хорошо. Я всецело надеюсь на то, что однажды у нас вновь будут хорошие отношения с Россией", - добавил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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