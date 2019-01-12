''Я намного жестче!'' Трамп осадил Россию громким заявлением

Президент США Дональд Трамп поставил себе в заслугу очень жесткую позицию по отношению к Российской Федерации.
Об этом он сообщил в Twitter, отметив при этом, что рассчитывает на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.
"Я намного жестче по отношению к России, чем (предыдущие президенты США. – Ред.) Обама, Буш или Клинтон. Возможно, более жесткую, чем любой другой президент", - написал он.
Дональд Трамп
Радио Свобода
"В то же самое время, как я часто говорил, поладить с Россией - это хорошо. Я всецело надеюсь на то, что однажды у нас вновь будут хорошие отношения с Россией", - добавил Трамп.
I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны были провести встречу на саммите стран "Большой двадцатки". Однако из-за обострения отношений Украины с РФ и захвата в плен украинских моряков американский лидер отменил ее.
На саммите во время церемонии фотографирования Трамп даже не поздоровался с Путиным.
Президент Украины Петр Порошенко заявил по этому поводу, что Путин находится в изоляции.
Позже лидер США выдвинул условие для переговоров — освобождение захваченных Россией украинских моряков и кораблей.
Также влиятельные американцы призвали Трампа усилить давление на Россию из-за ее агрессии в Украине.
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