''Я намного жестче!'' Трамп осадил Россию громким заявлением

Президент США Дональд Трамп поставил себе в заслугу очень жесткую позицию по отношению к Российской Федерации.

Об этом он сообщил в Twitter, отметив при этом, что рассчитывает на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Я намного жестче по отношению к России, чем (предыдущие президенты США. – Ред.) Обама, Буш или Клинтон. Возможно, более жесткую, чем любой другой президент", - написал он.

Дональд Трамп Радио Свобода

"В то же самое время, как я часто говорил, поладить с Россией - это хорошо. Я всецело надеюсь на то, что однажды у нас вновь будут хорошие отношения с Россией", - добавил Трамп.

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

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