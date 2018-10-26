''Я на украинском, вы по-белорусски'': вице-премьер Украины возмутил россиян

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко на Первом форуме регионов Украины и Беларуси предложил белорусским участникам разговаривать по-белорусски, что вызвало агрессию со стороны российских СМИ.

"Раньше в нашем диалоге рабочим языком был определен русский. Сегодня здесь на форуме представители Украины и Беларуси. Я с удовольствием выступлю на украинском языке и послушаю белорусских коллег на белорусском", - поприветствовал Зубко присутствующих в Гомеле.

Его слова тут же разозлили россиян, которые перекрутили заявление и истолковали как оскорбление в сторону их родного языка. Топовые интернет-ресурсы РФ в пятницу, 26 октября, вышли с почти идентичными фейковыми заголовками, мол, Зубко призвал беларусов не разговаривать на русском.

Российские читатели бурно отреагировали на громкие названия новостей. "Смешон и никчемен малоросский язык", "Не думаю, что они полностью понимали друг друга, если бы мычали каждый на своем диалекте", "Предела украинской дурости нет", - написали они в комментариях.

Напомним, согласно конституции Республики Беларусь государственными языками являются белорусский и русский. При этом, используются они далеко не наравне - русский преобладает во всех сферах жизни белорусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ряд украинских городов лишили русский язык статуса регионального.