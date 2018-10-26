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''Я на украинском, вы по-белорусски'': вице-премьер Украины возмутил россиян

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Вице-премьер Украины Геннадий Зубко на Первом форуме регионов Украины и Беларуси предложил белорусским участникам разговаривать по-белорусски, что вызвало агрессию со стороны российских СМИ.

"Раньше в нашем диалоге рабочим языком был определен русский. Сегодня здесь на форуме представители Украины и Беларуси. Я с удовольствием выступлю на украинском языке и послушаю белорусских коллег на белорусском", - поприветствовал Зубко присутствующих в Гомеле.

Его слова тут же разозлили россиян, которые перекрутили заявление и истолковали как оскорбление в сторону их родного языка. Топовые интернет-ресурсы РФ в пятницу, 26 октября, вышли с почти идентичными фейковыми заголовками, мол, Зубко призвал беларусов не разговаривать на русском.

''Я на украинском, вы по-белорусски'': вице-премьер Украины возмутил россиян
''Я на украинском, вы по-белорусски'': вице-премьер Украины возмутил россиян
''Я на украинском, вы по-белорусски'': вице-премьер Украины возмутил россиян
''Я на украинском, вы по-белорусски'': вице-премьер Украины возмутил россиян
Новости
''Хотят слышать родной язык!'' В России разгорелся скандал из-за Украины

Российские читатели бурно отреагировали на громкие названия новостей. "Смешон и никчемен малоросский язык", "Не думаю, что они полностью понимали друг друга, если бы мычали каждый на своем диалекте", "Предела украинской дурости нет", - написали они в комментариях.

''Я на украинском, вы по-белорусски'': вице-премьер Украины возмутил россиян
''Я на украинском, вы по-белорусски'': вице-премьер Украины возмутил россиян
''Я на украинском, вы по-белорусски'': вице-премьер Украины возмутил россиян
''Я на украинском, вы по-белорусски'': вице-премьер Украины возмутил россиян

Напомним, согласно конституции Республики Беларусь государственными языками являются белорусский и русский. При этом, используются они далеко не наравне - русский преобладает во всех сферах жизни белорусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ряд украинских городов лишили русский язык статуса регионального.

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Темы
Языковой скандалРоссийско-украинский конфликт
Персона
Геннадий Зубко
Место
Беларусь
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Нет , русский язык более понятен и востребован . Все , кроме этого укро рогуля это понимают . Уж в Белоруссии точно . Я вот даже помню одно заседание СНБО Украины , где один армянин ругался и кидал стакан в одного грузина -- спорили , кто более справжний и щирый украинец . И спорили оба на РУССКОМ языке ! Без него не обойтись !
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Ярошевский Олег
Ярошевский Олег
Баран хрЕнов
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Это как надо было скакать на МАНДАйне, что бы весь остаток свiдомого мозока перетек в сраку?
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