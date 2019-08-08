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"Я лично стрелял!" Экс-президент Киргизии сделал скандальное заявление

1.4т Читать материал на украинском

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа.

"У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения", – сказал он журналистам, передает ТАСС. Однако при этом Атамбаев заверил, что он "старался не попадать" в людей.

Отметим, что в ходе штурма погиб 22-летний спецназовец. Причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

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Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев

TUT.by

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Атамбаев в четверг, 8 августа, заявил о намерении начать в Бишкеке бессрочный митинг с требованием отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, а также правительства и парламента страны.

В то же время Госкомитет нацбезопасности Киргизии призвал граждан страны отказаться от участия "в противоправных акциях".

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Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности страны уже заявил, что Атамбаев грубо нарушил законы и конституцию страны, оказав вооруженное сопротивление властям.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник милиции Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после штурма дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

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Тема
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева
Персона
Алмазбек Атамбаев
Место
Киргизия
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