"Я лично стрелял!" Экс-президент Киргизии сделал скандальное заявление

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа.

"У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения", – сказал он журналистам, передает ТАСС. Однако при этом Атамбаев заверил, что он "старался не попадать" в людей.

Отметим, что в ходе штурма погиб 22-летний спецназовец. Причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

Алмазбек Атамбаев TUT.by

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Атамбаев в четверг, 8 августа, заявил о намерении начать в Бишкеке бессрочный митинг с требованием отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, а также правительства и парламента страны.

В то же время Госкомитет нацбезопасности Киргизии призвал граждан страны отказаться от участия "в противоправных акциях".

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности страны уже заявил, что Атамбаев грубо нарушил законы и конституцию страны, оказав вооруженное сопротивление властям.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник милиции Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после штурма дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

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