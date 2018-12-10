''Я круче Чикатило'': история серийного маньяка из России получила финал

В России ангарский маньяк Михаил Попков был осужден на пожизненное за 60 убийств и покушений на убийства.

Маньяк орудовал в Иркутской области с 1992 по 2010 годы. В общей сложности он совершил 84 преступления. Его жертвами были женщины различного социального статуса в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции, причастность обвиняемого к убийству которого следствием была установлена в 1999 году, сообщает "Комсомольская правда".

Ранее, в январе 2015 года, Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы за 22 убийства и 2 покушения. После этого полицейским и следователям удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений.

Михаил Попков "Комсомольская правда"

Попков не раз хвастался перед сокамерниками: "Я круче Чикатило!". Следствие выяснило, что это не хвастовство, а жестокая правда.

Маньяк работал милиционером, по вечерам таксовал. "Я выезжал в качестве милиционера на два места своих преступлений, за которые сейчас осужден. В одном случае был обнаружен труп через несколько месяцев, в другом - буквально на следующий день", — позже признался он.

Мотив своего насилия Попков также объяснил уже в ходе расследования.

Михаил Попков "Комсомольская правда"

"Жертвами становились те, кто ночью без сопровождения мужчин и без определенной цели, в нетрезвом виде, находились на улицах, вели себя легкомысленно, беспечно, не боялись вступать со мной в разговор, сесть в авто, и затем кататься в поисках приключений, ради развлечения. С дальнейшим употреблением спиртного и вступлением со мной в половую связь. Таким образом, жертвами становились не все подряд, а женщины определенного отрицательного поведения, у меня возникло желание проучить и наказать их. Чтобы другие не вели себя так, чтобы боялись…", — говорил он.

В СИЗО он яро изучал законы и всячески пытался обмануть следствие, однако все его попытки оказались безуспешными.

Михаил Попков "Комсомольская правда"

Попков уже заявил, что намерен обжаловать приговор, так как суд его лишил пенсии.

Как сообщал OBOZREVATEL, более десяти лет назад на Киевщине также орудовал жестокий маньяк. Его жертвами стали 206 женщин. Суд приговорил душегуба к пожизненному заключению.

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