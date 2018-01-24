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"Я - имперский м*дак": российский журналист опустил адептов Кремля на землю

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Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что не видит надобности в том, чтобы превращать Россию в свободную страну.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, все свободные люди и так уедут в другие страны.

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"Когда я слышу фразы типа "сделать Россию свободной и процветающей" я каждый раз думаю - а нахр*на? Все свободные и процветающие в конце концов все равно снимаются с этой территории и едут в и так свободные и процветающие города. Только тратят сейчас на этот переезд на порядок больше усилий, чем нужно, зачем-то доказывая свою национальную принадлежность и ища в себе какие-то корни. Это я не про себя, если что. Так, вообще. Ну вот что вам, например, от моей национальной принадлежности, если я - имперский мудак? Не корни вам надо проверять, дорогие мои миграционные офицеры, а мозги", - написал он.

И добавил: "А в Воронеже пусть живут люди с наворованным миллиардом баксов в подвале, догхантеры, зрители "Битвы экстрасенсов", свидетели пришествия савецкой колбасы по два двадцать, страдатели по сильной руке и любители семок на кортах. Скрепы к скрепам, камни к камням. Все желания должны исполняться. Бухаешь, мочишься в подворотне, орешь на детей, бьешь животных, ненавидишь не таких и практикуешь нравственную идиотию - будьте любезны, вот вам микрорайон Химмаш, 132 улица Строителей".

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Как сообщал "Обозреватель", ранее Бабченко заявил, что российский президент Владимир Путин пойдет на открытую военную агрессию против Украины, когда экономическое положение России будет крайне плохим.

Читайте все новости по теме "Кризис в России" на Обозревателе.

Тема
Кризис в России
Персона
Аркадий Бабченко
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