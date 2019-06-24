"Я хочу вас всех убить!" Британка устроила страшное ЧП на борту самолета

Британка, летевшая в Турцию, устроила дебош в самолете, пытаясь выйти через аварийную дверь прямо в воздухе и угрожая со всеми расправиться.

Инцидент произошел 22 июня на рейсе авиакомпании Jet2 из Лондона в Даламан (Турция), пишет The Sun. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам других пассажиров рейса, 25-летняя девушка выглядела абсолютно спокойной, когда села в самолет, но сразу после взлета всем показалось, что она в состоянии алкогольного опьянения или под наркотиками.

Британка устроила ЧП в самолете The Sun

Отмечается, что через 45 минут после взлета британка вскочила, пробежала по салону к двери аварийного выхода и попыталась ее открыть. Пассажиры повалили ее на пол, чтобы успокоить, однако это только разозлило девушку. "Я хочу вас всех убить!" – крикнула она.

Власти Великобритании отправили к самолету два истребителя Typhoon, чтобы они перехватили воздушное судно и сопроводили его в аэропорт. По словам очевидцев, то, что происходило в салоне, вызывало страх и панику.

После посадки полиция арестовала пассажирку. Ей предъявлено обвинение в нападении на сотрудников авиакомпании и нанесении ущерба лайнеру. Отмечается, что нарушительницу освободили под залог до 30 июля.

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России пассажирам рейса №1509 авиакомпании "Аэрофлот" из Тюмени в Москву пришлось штурмовать кабину пилотов, чтобы остановить вылет.

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