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4 сентября • обновлено в 01:51
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"Я хочу поздравить Польшу!" Трамп опозорился заявлением о Второй мировой войне

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Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны.

Трамп изначально должен был посетить Варшаву 1 сентября по случаю 80-летия годовщины Второй мировой, однако в итоге остался в Штатах, отправив вместо себя вице-президента Майка Пенса.

Накануне один из журналистов спросил Трампа, что он может сказать Польше по этому поводу.

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"У меня есть отличное послание для Польши... Я просто хочу поздравить Польшу, это прекрасная страна, великие люди, много поляков есть в нашей стране. Мы любим наших польских друзей", - сказал Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Германии попросил прощения у Польши за Вторую мировую.

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Тема
Вторая мировая война
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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