"Я хочу поздравить Польшу!" Трамп опозорился заявлением о Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны.

Трамп изначально должен был посетить Варшаву 1 сентября по случаю 80-летия годовщины Второй мировой, однако в итоге остался в Штатах, отправив вместо себя вице-президента Майка Пенса.

Накануне один из журналистов спросил Трампа, что он может сказать Польше по этому поводу.

"У меня есть отличное послание для Польши... Я просто хочу поздравить Польшу, это прекрасная страна, великие люди, много поляков есть в нашей стране. Мы любим наших польских друзей", - сказал Трамп.

REPORTER: Do you have a message for Poland on the 80th anniversary of World War 2?



TRUMP: "I do have a great message for Poland & we have Mike Pence, our vice president, is just about landing right now...I just want to congratulate Poland"



[Poland was smashed by Nazis in 1939] pic.twitter.com/PIOrhx3eC7