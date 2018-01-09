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Игорь АйзенбергИгорь АйзенбергБлогер, Рrofessor of Computer ScienceВсе статьи автора

Я думаю, что должен считаться не просто умным

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Новости из США. Чтобы не было скучно.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп протвиттил городу и миру в субботу:

Новости
Президент психически вообще здоров и адекватен?

"На самом деле в течение всей моей жизни, мои два высших достижения - это психическая стибильность и то, что я очень, действительно очень умный. Плутоватая Хиллари Клинтон тоже пыталась сыграть этими картами, и как все знают, погорела на этом. Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до топ-телезвезды и до Президента Соединенных Штатов (с первой попытки).

Я думаю, что должен считаться не просто умным, но гением, и очень стабильным гением!"

А вы думали... Так-то вот

(Прошу прощения за видимую "корявость" перевода. Пытался максимально точно передать стиль оригинала).

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Автор
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
Тема
Политические скандалы в США
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Источник
Источник:Facebook Игоря Айзенберга
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