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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп протвиттил городу и миру в субботу:

"На самом деле в течение всей моей жизни, мои два высших достижения - это психическая стибильность и то, что я очень, действительно очень умный. Плутоватая Хиллари Клинтон тоже пыталась сыграть этими картами, и как все знают, погорела на этом. Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до топ-телезвезды и до Президента Соединенных Штатов (с первой попытки).

Я думаю, что должен считаться не просто умным, но гением, и очень стабильным гением!"

А вы думали... Так-то вот

(Прошу прощения за видимую "корявость" перевода. Пытался максимально точно передать стиль оригинала).