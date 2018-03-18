"Я что, до 100 лет буду сидеть?" Путин сделал заявление о новом президентском сроке

Глава РФ Владимир Путин, который с огромным преимуществом лидирует на выборах, намекнул, что в 2030 году не будет баллотироваться в президенты.

Об этом он заявил в разговоре с журналистами в избирательном штабе. Путин сказал, что считает вопрос несколько смешным, сославшись на возраст, в котором он будет к весне 2030-го (77 лет).

"Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите – это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что – до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", – сказал Путин.

Также главу России спросили об инциденте с отравлением Сергея Скрипаля, в котором Великобритания обвинила РФ, заявив, что против шпиона применили запрещенное химическое оружие.

"Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо", — заявил Путин.

Также, по его словам, Россия все свое химическое оружие "уничтожила под контролем международных наблюдателей".

Путин на вопрос об еще одном следующем сроке: Это смешно! Давайте посчитаем, что ж мне до ста лет тут сидеть? pic.twitter.com/6vfkp72KMg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2018 г.

Путин о деле Скрипаля: Если бы это было боевое вещества, люди погибли бы на месте. Чушь, бред и нонсенс такие выходки накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо! pic.twitter.com/fQdtuS5ZVv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2018 г.

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