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"Я что, до 100 лет буду сидеть?" Путин сделал заявление о новом президентском сроке

9.9тЧитать новость на украинском

Глава РФ Владимир Путин, который с огромным преимуществом лидирует на выборах, намекнул, что в 2030 году не будет баллотироваться в президенты.

Об этом он заявил в разговоре с журналистами в избирательном штабе. Путин сказал, что считает вопрос несколько смешным, сославшись на возраст, в котором он будет к весне 2030-го (77 лет).

"Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите – это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что – до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", – сказал Путин.

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Также главу России спросили об инциденте с отравлением Сергея Скрипаля, в котором Великобритания обвинила РФ, заявив, что против шпиона применили запрещенное химическое оружие.

"Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо", — заявил Путин.

Также, по его словам, Россия все свое химическое оружие "уничтожила под контролем международных наблюдателей".

Читайте на "Обозревателе" о всех нарушениях, подтасовках и избиениях, которые произошли во время выборов.

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Тема
Выборы в России
Персоны
Владимир ПутинСергей Скрипаль
Место
Россия
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