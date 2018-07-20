"Я буду худшим из врагов!" Трамп сделал публичное предупреждение Путину

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может стать для президента России Владимира Путина "худшим из врагов".

Такое предупреждение прозвучало в интервью CNBC. По его словам, он пытается наладить "хорошие отношения" с Россией.

"Но если это не сработает, я буду худшим из врагов, которые у него когда-либо были", - подчеркнул глава США.

Дональд Трамп и Владимир Путин КП

При этом он похвастался своими достижениями на этом фронте: депортация 60 дипломатов РФ и санкции против российских граждан и компаний, которых США подозревают в содействии внешней политике РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия показала серию видеороликов, демонстрирующих испытания и эксплуатацию нового поколения ядерного и обычного оружия, спустя несколько дней после того, как глава РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили, как избежать гонки вооружений.

Также стало известно, что во время встречи в Хельсинки Путин предложил американскому коллеге организовать и провести референдум на оккупированных частях Украины.