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"Я буду худшим из врагов!" Трамп сделал публичное предупреждение Путину

13.8тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может стать для президента России Владимира Путина "худшим из врагов".

Такое предупреждение прозвучало в интервью CNBC. По его словам, он пытается наладить "хорошие отношения" с Россией.

"Но если это не сработает, я буду худшим из врагов, которые у него когда-либо были", - подчеркнул глава США.

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При этом он похвастался своими достижениями на этом фронте: депортация 60 дипломатов РФ и санкции против российских граждан и компаний, которых США подозревают в содействии внешней политике РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия показала серию видеороликов, демонстрирующих испытания и эксплуатацию нового поколения ядерного и обычного оружия, спустя несколько дней после того, как глава РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили, как избежать гонки вооружений.

Также стало известно, что во время встречи в Хельсинки Путин предложил американскому коллеге организовать и провести референдум на оккупированных частях Украины.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Темы
Встреча Путина и ТрампаСанкции против России
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
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Графский Степан
Графский Степан
Как мне хочется, чтоб Трамп погнал хохложопых освобождать Крым!)))
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