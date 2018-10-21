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Слава Рабинович
Слава Рабинович
Финансист Все статьи автора

Я буду давить на Фейсбук через американских адвокатов

13.1т

#ПроБаны

(Я продолжаю быть в бане на Фейсбуке на своих страницах https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9 и https://www.facebook.com/slava.rabinovich.7)

Дорогие друзья! 9 дней назад я был забанен на Фейсбуке на 30 дней – в 9-й раз за 4 года. Забанен за публикацию видеоролика "Шпили-вили" Семёна Слепакова несколько недель назад.

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Как и ранее, и как всегда, атака на мой аккаунт была произведена массированными жалобами троллей из "Фабрики троллей" путинского прихвостня и бандита Пригожина. Фейсбук надломился и прислал мне характерные страницы, оповещающие о бане и об удалённом им посте. Удалён был именно этот пост – с видео "Шпили-вили". Он и явился причиной бана.

Я буду давить на Фейсбук через американских адвокатов

Я буду давить на Фейсбук через американских адвокатов

Я думал, что эту проблему я решил ещё в 2016 году. Если вам не лень и интересно, то советую почитать вот эти два отчёта именно по этому поводу, как я боролся с банами:

https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1130825016978811

https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1131409806920332

https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1135006926560620

Самая важная из этих ссылок – третья из них, прямо здесь выше.

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Именно при помощи использования этого механизма и прямого общения с офисом Фейсбука в Калифорнии я остановил не только все свои баны, начиная с августа 2016 года, но и помог разбанить многих других пользователей Фейсбука, в течение этих двух с лишним лет.

Насколько же я был поражён несколько дней назад, когда мой контакт из калифорнийского офиса Фейсбука ответил мне по имэйлу, что их команды модераторов снова проанализировали мой текущий бан и установили, что он был сделан правильно – за "hatespeech".

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То есть Скрипалей запрещённым боевым химическим отравляющим веществом травили Путин и его наёмные убийцы на территории Великобритании, страны-члена G-7 и НАТО, общественно-опасным образом, с летальным исходом для гражданина Великобритании, а безобидный клип "Шпили-вили" от Слепакова – это мой "hatespeech".

Ну хорошо, посмотрим. Ведь я буду делать то же самое, что и в июле-августе 2016 года. Давить на Фейсбук через американских адвокатов.

Если Фейсбук не образумится и не исправит свою политику, и если все мы не будем сидеть сложа руки, то Фейсбук, в результате, рискует превратиться в regulatedutility– так обычно в США и бывает. И я, в том числе, этому поспособствую. Я не желаю мириться ни с путинско-пригожинскими троллями, ни с тем, как ведёт себя Фейсбук по отношению к таким пользователям, как я. Как по отношению ко многим из вас.

Для того, чтобы читать мои тексты во время бана, пожалуйста, заходите на мои страницы в ВК и Твиттере:

https://vk.com/slavarabinovich

https://twitter.com/RabinovichSlava

На них 11 октября я уже публиковал уведомления о моём фейсбучном бане:

https://vk.com/slavarabinovich?w=wall4685991_169424

https://twitter.com/RabinovichSlava/status/1050155964442112001

https://twitter.com/RabinovichSlava/status/1050154427984879617

Пожалуйста, распространите этот текст, вместе со вложенными скриншотами.

Всем вам – спасибо за поддержку, и за то, что читаете.

С уважением и любовью,

Слава

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Автор
Слава РабиновичСлава Рабинович
Место
Россия
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Фейсбук, такое ощущение, что за кацапские бабки банит неугодных тупым и немытым кацапам людей.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Надеюсь ФБ нагнет Славу так сильно, что пойдет на вокзал бутылки собирать ...
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Mezentzev Aleksandr
Mezentzev Aleksandr
Воронов Евгений, тебя бы,гнида козломордая,нагнуть и дать подстрачника такого чтобы в штаны наложил! вас,тролей кацапских надо банить чтобы не засирали ФБ,Обозреватель да и другие информационные ресурсы! пиздуйте на свои одноглазники,законтаченые!
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0
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Воронов Евгений, зря надеешься, сраная кацапездалочь.
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Марченко Юра
Марченко Юра
Уж кого кого,а эту тварь давно надо было закрыть навсегда, ничего кроме зла у него нет к людям
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Соколов Сергей
Соколов Сергей
Марченко Юра, пшол нах кацап ольгинский.
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