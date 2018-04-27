Про сервіс.

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У Amazon є сервіс під назвою Amazon Prime - підписка на швидку доставку майже будь-яких товарів з Amazon від 2 годин до 2 днів за $12.99/міс.

(Це якби Нова пошта за 100 чи максимум 120 грн на місяць надавала можливість отримувати куплені речі та товари в інтернет-магазинах необмежену кількість раз за 2-24 години. Уявили? Я теж не можу. Чому 100-120 грн? Це приблизна ціна одного бургера в середньому закладі в Україні по аналогії з ціною бургера в США).

Так ось, приїхавши в США, я отримав безкоштовний місяць Amazon Prime в якості trial period. Чим і скористався - замовлення привезли за два дні, залишивши на ресепшні готеля, де я і забрав його в зручний для себе час.

А потім повернувся в Україну і забув відмінити підписку. І побачив це лише тоді, коли гроші списались з карти. 340 грн - не великі гроші, але що поробиш - сам винен. Підписку я все таки відмінив, і тут відбулось те, що я називаю _сервісом_. Amazon написав мені: ми тут побачили, що ви в цьому місяці не скористались послугами Amazon Prime і зараз зробили відміну, отже, у нас немає причин забирати у вас $12.99 і... повернули мені мої гроші.

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В музеї Boeing продавались колекційні монети для нумізматів типу мене. $20/штука. Ну таке - подумав я, але все ж монетку взяв. Тут до мене підходить ще один відвідувач магазину і каже мол глянь - тут написано, що знижка 80% на монети. Хм, прикольно, подумав і... взяв ще 4 монети.

Підхожу на касу, де чорнобрива афроамериканка з величезною посмішкою починає пробивати мені мої монети і інші товари, після чого в мене стався з нею такий діалог:

- Сер, ви знаєте, що ще пару днів тому ви б заплатили за все це 64 долари? А сьогодні - лише 23! Чи це не чудово?

- Блін, таки чудово - подумав я і пішов.... за ще трьома монетами, тому що пропозиція була настільки крутою, що її дійсно не можна було пропускати.

Повернувшись на касу, дівчина пробила ще 3 монети і продовжила розмову:

- Боже, це просто чудово. Ви ще секономили 25 доларів. Я дуже щаслива, що змогла вам в цьому допомогти.

Який же я був щасливий - навіть не передати. Монети класні, і тепер, дивлячись на них, буду згадувати не літаки, а цю чудову афроамериканку і її посмішку.

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В американському супермаркеті з колегою набрали різної дрібної фігні. На цінниках було дві ціни - для власників карт та звичайна ціна. Звісно, ніякої карти у нас не було.

На касі, переконавшись, що карти у нас немає, касир видав нам карту, провів її ПЕРЕД нашим замовленням і попросив з нас на $12 меньше від звичайної ціни (це десь п'ята частина всієї суми).

Ніяких активацій, залиште ваш номер телефону, обміняйте ваші бали на купони, а купони принесіть з собою, ніяких "ваша знижка буже начислена з завтра/через тиждень і буде діяти 7/30/100 днів". Просто карта і просто інша ціна.

Такий собі "Welcome to USA".

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Тут мала б бути історія про "сервіс" в Україні, але його не буде, оскільки цей пост проходить по квоті #перемога.