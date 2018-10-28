Взявшая у Путина интервью журналистка загремела в расистский скандал

Телеведущая Мегин Келли, известная по интервью с президентом России Владимиром Путиным, была уволена из NBC News из-за расистского скандала.

Об этом сообщает издание TMZ. Теперь она требует солидную компенсацию.

Причиной увольнения стали реплики Келли в эфире ее программы Today Show 23 октября. Она посетовала, что сейчас белые люди, сделав на Хэллоуин грим-блэкфейс (вид театрального грима, который использовался комиками для карикатурного изображения чернокожих) обязательно столкнутся с проблемами из-за неодобрения со стороны общественности. Журналистка отметила, что в ее детстве все было совсем не так.

Позже Келли извинилась в прямом эфире за свои слова и сказала, что была неправа. Несмотря на извинения, руководство NBC решило не продолжать с телеведущей дальнейшее сотрудничество. Ее программа не вышла в прямой эфир в четверг, вместо нее показали повтор от 31 августа.

По данным TMZ, годовая зарплата интервьюера составляла $25 млн, до завершения трехлетнего договора с телеканалом оставался год и 10 месяцев. За расторжение контракта Келли потребовала с телеканала $50 млн.

Мегин Келли в 2014 году вошла в список "100 самых влиятельных людей" по версии Time. В РФ она дважды брала интервью у Владимира Путина, в июне 2017 года была модератором на заседании Петербургского международного экономического форума с участием президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский журналист уехал в Россию после интервью с Путиным.