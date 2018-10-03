Взять Киев за 48 часов: журналист уточнил скандальные слова Скрипаля об Украине

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль, которого отравили в Солсбери, заявил, что украинцам для того, чтобы руководить, нужны россияне.

По его словам, российские войска никогда не воевали на востоке Украины, рассказал в своей книге об экс-разведчике корреспондент Марк Урбан, передает ВВС. Если бы это действительно оказалось правдой - они бы дошли до Киева за 48 часов, якобы утверждал экс-шпион.

По словам журналиста, уверенность бывшего полковника ГРУ не пошатнулась даже, когда Урбан привел веские аргументы и упомянул исследования, подтверждающие, что определенные части российской армии были там.

"Я сказал ему, что мой отец - выходец из Украины. Мне показалось, что Скрипаль зашел немного далеко в этих своих размышлениях. А он ответил: "Да не беспокойся об этом!". И его не волновало, что он описывал мне украинцев, как овец, которым нужен хороший пастух", - передал журналист свой разговор со Скрипалем.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что Скрипаль якобы не считал себя предателем и дальше оставался "верен России".