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ПолитикаЭкономика

Взять Киев за 48 часов: журналист уточнил скандальные слова Скрипаля об Украине

2.1тЧитать материал на украинском

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль, которого отравили в Солсбери, заявил, что украинцам для того, чтобы руководить, нужны россияне.

По его словам, российские войска никогда не воевали на востоке Украины, рассказал в своей книге об экс-разведчике корреспондент Марк Урбан, передает ВВС. Если бы это действительно оказалось правдой - они бы дошли до Киева за 48 часов, якобы утверждал экс-шпион.

По словам журналиста, уверенность бывшего полковника ГРУ не пошатнулась даже, когда Урбан привел веские аргументы и упомянул исследования, подтверждающие, что определенные части российской армии были там.

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"Я сказал ему, что мой отец - выходец из Украины. Мне показалось, что Скрипаль зашел немного далеко в этих своих размышлениях. А он ответил: "Да не беспокойся об этом!". И его не волновало, что он описывал мне украинцев, как овец, которым нужен хороший пастух", - передал журналист свой разговор со Скрипалем.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что Скрипаль якобы не считал себя предателем и дальше оставался "верен России".

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Россия
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Русский Солдат
Русский Солдат
"Обоз" хватит уже, свидури про себя все уже поняли.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Старт для переобувания свiдомого била в прыжке дан!
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Видно не распробовал яд, надо ищо.
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