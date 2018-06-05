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Взять Калининград: росСМИ разглядели главную цель НАТО

1.6тЧитать новость на украинском

Российские журналисты утверждают, что главной целью учений НАТО под названием "Удар сабли" (Sabre Strike) является город Калининград.

Они якобы разглядели эту точку, обозначенную красным цветом, на снимке, размещенном на странице 2-го кавалерийского полка армии США в Twitter.

В частности, пропагандистский телеканал "Звезда" сообщил, что на карте якобы видно, как во время "Удара сабли" военные НАТО намерены выдвинуться из Германии в Польшу, чтобы заблокировать Калининград с юго-запада.

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Другое подразделение Североатлантического Альянса, по словам россиян, заблокирует город с северо-востока, морем передислоцировавшись в Литву.

Известно, что учения "Удар сабли" уже начались и продлятся до 15 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские журналисты назвали самый худший кошмар для НАТО - "вооруженный до зубов российский Калининград".

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Темы
Холодная война между Западом и РоссиейУгроза Третьей мировой войны
Место
Россия
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