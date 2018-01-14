"Взяли на прицел": КНДР сделала жесткий выпад в адрес США

Власти КНДР решительно призвали граждан "осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США", а также бороться против их попыток наращивать вооруженные силы против Севера.

Соответствующее заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство страны, передает Russia Today.

"Вся корейская нация должна точно осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США и решительно бороться против их попыток наращивания вооружённых сил и войны против Севера", — написано в сообщении.

Также в КНДР отметили мобилизацию американских вооруженных сил вокруг Корейского полуострова, в частности ожидающееся прибытие авианосцев "Рональд Рейган" и "Карл Винсон".

В заявлении написано, что подобные действия США "напоминают волка, бродящего и выжидающего удобного момента у забора чужого дома".

При этом в Пхеньяне заявили, что "для корейских артиллеристов, которые берут на прицел не только остров Гуам, но и материковую часть США, такие объекты являются наилучшей мишенью".

Как писал "Обозреватель", недавно генерал армии США дал прогноз по войне с КНДР.