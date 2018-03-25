"Взяли" город: армия Асада и Путина серьезно продвинулась в Сирии

Армия сирийского правителя Башара Асада, которую поддерживает РФ, захватила один из важнейших городов анклава Восточная Гута - Хараста.

Соответствующее сообщение распространило правительственное агентство новостей SANA, передает DW.

Указано, что правительственные войска и их союзники начали расчистку улиц города от баррикад и укреплений.

Переходу Харасты под контроль Асада предшествовала эвакуация из города последней группы боевиков исламистской группировки "Ахрар аш-Шам" и членов их семей. Это произошло в рамках достигнутого ранее соглашения с сирийским правительством о выходе исламистов из города по гуманитарному коридору в обмен на гарантии безопасности. Боевиков оппозиционной к Асаду группировки перевезли в районы северо-западной провинции Идлиб, который контролируется оппозицией.

По данным расположенного в Лондоне Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека (SOHR), в течение последних двух дней Харасту оставили минимум 4,7 тысячи людей, в том числе и 1,3 тысячи повстанцев.

Тем временем начатое в середине февраля наступление войск Башара Асада и его союзников на Восточную Гуту продолжается. На данный момент силы Асада, которых поддерживают российские военные, контролируют как минимум 90 процентов территории анклава.

Как сообщал "Обозреватель", 24 марта в результате атаки авиации правительства Башара Асада при поддержке российской авиации в Арбине погибли 37 мирных жителей.

21 марта российская авиация нанесла удары по лагерю беженцев в сирийской провинции Идлиб в Сирии. В результате погибли около десятка мирных жителей, как минимум 15 человек получили ранения.

Ранее, 17 марта, самолеты, принадлежащие России и армии сирийского диктатора Башара Асада, сбросили фосфорные бомбы на пригород Дамаска, Восточную Гуту.