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Взял за руку и показал свои арбузы: президент Таджикистана потрогал Путина. Видео и фотофакт

1.3тЧитать материал на украинском

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на вечере дружбы глав государств СНГ в рамках саммита в Душанбе отличился тем, что во время прогулки взял президента России Владимира Путина за руку и долго не отпускал.

Интимная ситуация произошла вечером, когда гостей знакомили с выставкой "природных даров" республики.

Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Сооронбай Жээенбеков, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Игорь Додон оценивали представленные на выставке горы цитрусовых, дынь, арбузов, винограда и других фруктов.

Взял за руку и показал свои арбузы: президент Таджикистана потрогал Путина. Видео и фотофакт

Пресс-служба главы Таджикистана

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Взял за руку и показал свои арбузы: президент Таджикистана потрогал Путина. Видео и фотофакт

Пресс-служба главы Таджикистана

Взял за руку и показал свои арбузы: президент Таджикистана потрогал Путина. Видео и фотофакт

Пресс-служба главы Таджикистана

Взял за руку и показал свои арбузы: президент Таджикистана потрогал Путина. Видео и фотофакт

Пресс-служба главы Таджикистана

Взял за руку и показал свои арбузы: президент Таджикистана потрогал Путина. Видео и фотофакт

Пресс-служба главы Таджикистана

Взял за руку и показал свои арбузы: президент Таджикистана потрогал Путина. Видео и фотофакт

Пресс-служба главы Таджикистана

Взял за руку и показал свои арбузы: президент Таджикистана потрогал Путина. Видео и фотофакт

Пресс-служба главы Таджикистана

Взял за руку и показал свои арбузы: президент Таджикистана потрогал Путина. Видео и фотофакт

Пресс-служба главы Таджикистана

Взял за руку и показал свои арбузы: президент Таджикистана потрогал Путина. Видео и фотофакт

Пресс-служба главы Таджикистана

Взял за руку и показал свои арбузы: президент Таджикистана потрогал Путина. Видео и фотофакт

Пресс-служба главы Таджикистана

Как сообщал OBOZREVATEL, во время поездки президента России Владимира Путина на Валаам к его рукам приложился пожилой мужчина.

Персона
Владимир Путин
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