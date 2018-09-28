Взял за руку и показал свои арбузы: президент Таджикистана потрогал Путина. Видео и фотофакт

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на вечере дружбы глав государств СНГ в рамках саммита в Душанбе отличился тем, что во время прогулки взял президента России Владимира Путина за руку и долго не отпускал.

Интимная ситуация произошла вечером, когда гостей знакомили с выставкой "природных даров" республики.

Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Сооронбай Жээенбеков, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Игорь Додон оценивали представленные на выставке горы цитрусовых, дынь, арбузов, винограда и других фруктов.

Пресс-служба главы Таджикистана

Трогательный Рахмон: Взял Путина за руку pic.twitter.com/zdzvPTLsvq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 сентября 2018 г.

Пресс-служба главы Таджикистана

Пресс-служба главы Таджикистана

Пресс-служба главы Таджикистана

Пресс-служба главы Таджикистана

Пресс-служба главы Таджикистана

Пресс-служба главы Таджикистана

Пресс-служба главы Таджикистана

Пресс-служба главы Таджикистана

Пресс-служба главы Таджикистана

Как сообщал OBOZREVATEL, во время поездки президента России Владимира Путина на Валаам к его рукам приложился пожилой мужчина.