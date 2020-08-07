Взрывы в Бейруте: украинский журналист показал, как выглядит город. Фото и видео

На улицах Бейруте, где несколько дней назад прогремели мощнейшие взрывы, стоит "невиданная жара и страшная вонь".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, который находится в столице Ливана (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Последствия взрывов в Бейруте. Telegram Андрея Цаплиенко

По его словам, спасатели продолжают поиски людей, которые могли выжить. Однако находят в основном тела погибших.

Последствия взрывов в Бейруте. Telegram Андрея Цаплиенко

"Работаем на улицах Бейрута возле порта. Невиданная жара и страшная вонь. Спасатели ищут тех, кто, возможно, выжил. Но пока находят неживых. На сегодня официальное количество погибших 154 человека", – написал журналист.

Последствия взрывов в Бейруте. Telegram Андрея Цаплиенко

Последствия взрывов в Бейруте. Telegram Андрея Цаплиенко

Последствия взрывов в Бейруте. Telegram Андрея Цаплиенко

(Видео – Telegram Андрея Цаплиенко)

Telegram Андрея Цаплиенко

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