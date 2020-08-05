Взрывы в Бейруте случайно попали на трогательное видео со свадьбы

Мощные взрывы в столице Ливана Бейруте попали свадебное видео, которое снималось в момент происшествия.

Соответствующие кадры опубликованы на странице Breaking News Global в Twitter.

На нем видно, как невеста позирует, затем раздается взрыв, и оператор уходит снимать последствия произошедшего.

(Видео – Twitter Breaking News Global)

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. В результате пострадали тысячи человек, известно о 70 погибших.

Сначала министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. Позднее глава общей безопасности Ливана сообщил, что это были другие взрывчатые вещества (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительная официальная версия ЧП – взрыв 2700 тонн селитры при сварочных работах.