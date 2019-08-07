Взрывы украинских самолетов в Ливии: раскрыт замысел России

Уничтожение в аэропорту Мисураты в Ливии самолета Ил-76 с гуманитарным грузом – это очередная попытка России дискредитировать Украину и обвинить ее в торговле оружием.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Он напомнил, что это уже третий транспортный самолет украинских авиакомпаний, взорванный в Ливии за последнее время.

Чуть ранее два Ил-76 были уничтожены в аэропорту Аль-Джуфра, тогда погиб летчик из Мелитополя.

Как считает Золотухин, все три инцидента связаны между собой.

"Есть все основания полагать, что без Кремля там не обошлось", – убежден он.

Золотухин отметил, что в первых новостях о Ил-76, появившихся в российских блогах, содержался месседж о том, что эти самолеты перевозили оружие.

"Мы много раз фиксировали, что в медиа постоянно появляется информация, обвиняющая Украину в незаконной торговле оружием, которая выдумывается и подтасовывается Российской Федерацией. А после того, как словам перестали верить, РФ действительно устраивает провокации, чтобы подкрепить такую информацию какими-то "аргументами", – рассказал эксперт.

"Российская сторона пытается использовать любые кейсы, любую информацию, чтобы сказать – смотрите, Украина опять поставляет оружие. И это продолжается последние 10 лет", – подчеркнул он.

По словам чиновника, Россия на этом не остановится и от нее можно ожидать новых провокаций.

"Даже международные издания, такие как Bloomberg или Agence France-Presse, уже вышли с заголовками о том, что, по информации ливийских военных – которые частично подконтрольны Кремлю – это был украинский самолет, который перевозил оружие. Что является фейковой информацией", – констатировал Золотухин.

При этом он обратил внимание, что от государства Украина в Ливию не отправлялись ни гражданские, ни военные самолеты.

"Это частные самолеты, которые принадлежат частным лицам. В рамках украинского и международного законодательства у них есть право предоставлять услуги, в том числе организациям Красного Креста и Полумесяца. Никакого эмбарго они не нарушали", – объяснил замминистра.

Взрыв Ил-76 в Ливии Twitter / afrigatenews

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля в Ливии во время ракетного обстрела уничтожили два военно-транспортных самолета Ил-76, предположительно принадлежавших частной украинской компании.

6 августа по похожему сценарию с помощью дронов взорвали самолет Ил-76ТД в аэропорту города Мисурата.

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