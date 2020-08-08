Смертельные взрывы в Бейруте: судно с тысячами тонн селитры зашло в город случайно

Селитру, которая стала причиной взрыва в Бейруте, доставило в город судно Rhosus. Elite Readers

Судно Rhosus, перевозившее 2750 тонн аммиачной селитры, которая взорвалась в столице Ливана Бейруте, остановилось в городе случайно.

Корабль прошел через Босфор и пришвартовался в Бейруте утром 2 июля 2013 года, передает Haberlerim. Отмечается, что этого города в маршруте судна не было.

Установлено, что Rhosus шло к Мозамбике, куда направлялось из грузинского порта Батуми. Судно прошло через проливы Стамбул и Чанаккале.

По первой версии, Rhosus получил повреждения, направляясь к Суэцкому каналу, и был вынужден зайти в порт Бейрута. Вторая версия – у российского владельца судна был долг за топливо, из-за чего корабль не мог пройти Суэцкий канал и Rhosus отбуксировали в ливанский порт.

Должностные лица порта отметили, что судну более 30 лет, из-за чего оно не могло осуществлять перевозки подобных грузов. Кроме того, Rhosus не оплатил портовые сборы, и команда осталась в Бейруте.

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