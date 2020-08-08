Смертельные взрывы в Бейруте: судно с тысячами тонн селитры зашло в город случайно

Селитру, которая стала причиной взрыва в Бейруте, доставило в город судно Rhosus. Elite Readers
Судно Rhosus, перевозившее 2750 тонн аммиачной селитры, которая взорвалась в столице Ливана Бейруте, остановилось в городе случайно.
Корабль прошел через Босфор и пришвартовался в Бейруте утром 2 июля 2013 года, передает Haberlerim. Отмечается, что этого города в маршруте судна не было.
Установлено, что Rhosus шло к Мозамбике, куда направлялось из грузинского порта Батуми. Судно прошло через проливы Стамбул и Чанаккале.
По первой версии, Rhosus получил повреждения, направляясь к Суэцкому каналу, и был вынужден зайти в порт Бейрута. Вторая версия – у российского владельца судна был долг за топливо, из-за чего корабль не мог пройти Суэцкий канал и Rhosus отбуксировали в ливанский порт.
Должностные лица порта отметили, что судну более 30 лет, из-за чего оно не могло осуществлять перевозки подобных грузов. Кроме того, Rhosus не оплатил портовые сборы, и команда осталась в Бейруте.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
Число погибших составило по меньшей мере 135, более 3,7 тыс. человек пострадали.
В больницах Бейрута не хватало места для раненых. Более 30 команд Красного Креста привлекли к работе на месте ЧП.
В порту Бейрута на момент происшествия стояло два украинских судна из Мариуполя.
Разрушения города показали с высоты птичьего полета. Сами взрывы также попали на свадебное видео.
Фоторепортаж из разрушенного города можно посмотреть по ссылке.