Взрыва не было: озвучена неожиданная версия Смоленской катастрофы

Главной причиной Смоленской катастрофы стала некомпетентность российской группы руководства полетами аэродрома Смоленск-Северный, а не взрыв.

Об этом заявил украинский летчик, бывший сотрудник КБ "Антонов", заслуженный штурман-испытатель СССР Олег Коршунов в интервью изданию "Гордон".

По его словам, руководитель группы Павел Плюснин закрыл глаза на очевидное.

"Уже после "корявой" посадки самолета Як-40 и первой неудачной попытки захода на посадку Ил-76 Плюснин должен был понять, что возглавляемая им группа не в состоянии организовать четкую и слаженную работу по управлению воздушным движением. В этой ситуации его святой обязанностью было прекратить прием воздушных судов по метеоусловиям, которые стали ко времени прибытия Ил-76 гораздо хуже утвержденного для этого аэродрома метеоминимума 100х1000 метров (это минимальные значения вертикальной и горизонтальной видимости на полосе, при которых разрешается производить взлет и посадку самолету)", - объяснил эксперт.

Коршунов говорит, что версия о взрыве в крыле не выдерживает критики:"Это очевидная глупость, поскольку крыло представляет собой замкнутую герметичную конструкцию. Туда ничего невозможно подложить".

В пассажирской салоне также не было взрывчатки, уверен он.

"Эта версия такая же глупость, как и в случае с крылом. Взорвавшаяся в салоне бомба разнесла бы самолет за доли секунды, поэтому запись длительностью 4,5 секунды взята из области ненаучной фантастики", - объяснил летчик.

Как сообщал "Обозреватель", согласно данным польской комиссии, левое крыло самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, разбившегося 10 апреля 2010 года под Смоленском, было уничтожено в результате внутреннего взрыва.