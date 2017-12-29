Взрыв в Петербурге: террористы ИГИЛ взяли ответственность

Террористы группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга "Перекресток", который произошел 27 декабря.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила Site Intelligence group, занимающаяся мониторингом подконтрольных ИГИЛ средств массовой информации.

Террористы рассказали, что операцию провел отряд "службы безопасности" группировки - Халифат.

Напомним, в результате взрыва пострадали 13 человек. Отмечалось, что некий предмет сдетонировал в камере хранения. Мощность была такой силы, что волной выбило двери, и были повреждены стены и потолок. Правоохранители обнаружили на полу шарики-подшипники. По предварительной версии, это было самодельное взрывное устройство.

Как сообщал "Обозреватель", президент России Владимир Путин назвал взрыв в "Перекрестке" терактом. Лицо подозреваемого удалось узнать благодаря камерам наблюдения. Он нес бежевый рюкзак, который впоследствии оставил в камере хранения.