Взрыв в парижском кафе: появились противоречивые данные о жертвах

Прокуратура Франции заявила, что вследствие взрыва в центре Парижа 12 января погибли двое людей.

"В результате взрыва пекарни погибли двое пожарных", — цитирует официальное сообщение об уточненных данных АР.

В то же время министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что в результате ЧП погибла гражданка Испании.

На странице в Twitter он написал, что "глубоко сожалеет о смерти трех человек после взрыва в центре Парижа, в том числе испанской женщины". Он также выразил соболезнования ее родственникам и "пожелания скорейшего выздоровления другому раненому испанцу".

Lamento profundamente el fallecimiento de tres personas tras la explosión en el centro de #París, entre ellas una española. Mis condolencias a sus familiares y mis deseos de una pronta recuperación al otro español herido. Nuestra embajada y consulado están a su disposición. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 12 січня 2019 р.

Отмечается, что некоторые французике СМИ писали, что погибшая женщина была туристкой и остановилась в отеле рядом с пекарней.

Напомним:

в результате чрезвычайного происшествия 50 человек пострадали, 10 находятся в тяжелом состоянии;

ЧП предположительно произошло из-за утечки газа в баллоне пекарни в 9 утра;

взрыв был такой силы, что выбило окна в домах напротив.

AP

AP

AP

Как писал OBOZREVATEL, недавно в результате взрыва бензовоза в Нигерии погибли около 18 человек, более 20 получили ранения.

Инцидент произошел после того, как машина с цистерной перевернулась. Тогда местные жители бросились к месту происшествия, чтобы собрать разлившееся топливо.

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