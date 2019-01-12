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Взрыв в парижском кафе: появились противоречивые данные о жертвах

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Прокуратура Франции заявила, что вследствие взрыва в центре Парижа 12 января погибли двое людей.

"В результате взрыва пекарни погибли двое пожарных", — цитирует официальное сообщение об уточненных данных АР.

В то же время министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что в результате ЧП погибла гражданка Испании.

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На странице в Twitter он написал, что "глубоко сожалеет о смерти трех человек после взрыва в центре Парижа, в том числе испанской женщины". Он также выразил соболезнования ее родственникам и "пожелания скорейшего выздоровления другому раненому испанцу".

Отмечается, что некоторые французике СМИ писали, что погибшая женщина была туристкой и остановилась в отеле рядом с пекарней.

Напомним:

  • в результате чрезвычайного происшествия 50 человек пострадали, 10 находятся в тяжелом состоянии;

  • ЧП предположительно произошло из-за утечки газа в баллоне пекарни в 9 утра;

  • взрыв был такой силы, что выбило окна в домах напротив.

Взрыв в парижском кафе: появились противоречивые данные о жертвах

AP

Взрыв в парижском кафе: появились противоречивые данные о жертвах

AP

Взрыв в парижском кафе: появились противоречивые данные о жертвах

AP

Как писал OBOZREVATEL, недавно в результате взрыва бензовоза в Нигерии погибли около 18 человек, более 20 получили ранения.

Инцидент произошел после того, как машина с цистерной перевернулась. Тогда местные жители бросились к месту происшествия, чтобы собрать разлившееся топливо.

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Место
ФранцияПариж
Теги
смертьфотографиивзрыв
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