В Бейруте сразу после взрыва родился ребенок: впечатляющие кадры
В столице Ливана Бейруте женщина родила первенца сразу после мощного взрыва в порту.
Роженица Эмма Хнайссер находилась в больнице Святого Георгия, передает CNN. Рождение мальчика в экстремальных условиях заснял на камеру отец ребенка Эдмонд Хнайссер (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Как видно на кадрах, окна палаты разбило взрывной волной, а осколки полетели в разные стороны.
"Все вокруг было разбито. Я пошел и забрал все с моей жены, помог медсестре встать с пола прямо перед ее кроватью, а затем отодвинул кровать жены в безопасное место", – рассказал мужчина.
Эдмонд сказал, что он покатил кровать Эммы в комнату, которая, как казалось, не была затронута взрывом.
Некоторые медики пострадали. "Они зашили друг друга, были очень профессиональными, а затем начали работу так, будто ничего не произошло", – рассказал Эдмонд.
Женщине в результате пришлось рожать без каких-либо лекарств. "При этом не было освещения, поэтому врачи и медсестры освещали мою жену мобильными телефонами", – добавил отец мальчика.
Мама Хнайссера также находилась в больнице и получила травму. Она находится в отделении интенсивной терапии в стабильном состоянии и выздоравливает.
Мужчина поблагодарил медиков, которые приняли роды у его жены, и назвал их "супергероями": "Они могли просто уйти, испугаться и уйти, но никто из них не ушел".
Мальчика назвали Джорджем и забрали домой вечером в пятницу, 7 августа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
Число погибших составило по меньшей мере 135, более 3,7 тыс. человек пострадали.
В больницах Бейрута не хватало места для раненых. Более 30 команд Красного Креста привлекли к работе на месте ЧП.
Появились детали о маршруте корабля Rhosus, перевозившем 2750 тонн аммиачной селитры, которая взорвалась в столице Ливана.
В порту Бейрута на момент происшествия стояло два украинских судна из Мариуполя.
Разрушения города показали с высоты птичьего полета. Сами взрывы также попали на свадебное видео.
Фоторепортаж из разрушенного города можно посмотреть по ссылке.