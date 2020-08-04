Взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки: стало известно о жертвах
Не менее 10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.
Пострадали сотни жителей столицы Ливана.
Власти заявили, что взорвалась не пиротехника, а "другие вещества".
Не менее 10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.
Взрыв в столице Ливана Бейруте был похож на события в Японии в августе 1945 года – атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Как сообщают ливанские телеканалы, об этом заявил губернатор города Марван Аббуд. По его словам, была потеряна связь с одной из пожарных бригад, которая направилась в район взрыва. Сейчас ее местоположение неизвестно.
По последней информации, не менее 10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.
Глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники и заявил, что это были другие взрывчатые вещества.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв в районе городского порта. В результате пострадали сотни человек.
У зданий в окрестностях порта выбиты стекла в окнах, в некоторых снесены перегородки.
Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута якобы взорвался корабль с пиротехникой.
Более 30 команд Красного Креста работают на месте взрыва в Бейруте.