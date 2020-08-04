Взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки: стало известно о жертвах

Не менее 10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.

Взрыв в столице Ливана Бейруте был похож на события в Японии в августе 1945 года – атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Как сообщают ливанские телеканалы, об этом заявил губернатор города Марван Аббуд. По его словам, была потеряна связь с одной из пожарных бригад, которая направилась в район взрыва. Сейчас ее местоположение неизвестно.

По последней информации, не менее 10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.

Глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники и заявил, что это были другие взрывчатые вещества.

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