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Взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки: стало известно о жертвах

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
16,1 т.

  • Не менее 10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.

  • Пострадали сотни жителей столицы Ливана.

  • Власти заявили, что взорвалась не пиротехника, а "другие вещества".

Не менее 10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте

Не менее 10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.

Взрыв в столице Ливана Бейруте был похож на события в Японии в августе 1945 года – атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Как сообщают ливанские телеканалы, об этом заявил губернатор города Марван Аббуд. По его словам, была потеряна связь с одной из пожарных бригад, которая направилась в район взрыва. Сейчас ее местоположение неизвестно.

По последней информации, не менее 10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.

Глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники и заявил, что это были другие взрывчатые вещества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв в районе городского порта. В результате пострадали сотни человек.

  • У зданий в окрестностях порта выбиты стекла в окнах, в некоторых снесены перегородки.

  • Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута якобы взорвался корабль с пиротехникой.

  • Более 30 команд Красного Креста работают на месте взрыва в Бейруте.

ЛиванВзрывы в Бейруте
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