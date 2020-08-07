Взрыв в Бейруте: на Кипре допросили россиянина, чей танкер перевозил селитру

Власти Кипра заявили, что нашли и допросили российского бизнесмена Игоря Гречушкина, чье судно Rhosus с грузом аммиачной селитры, стало причиной разрушительного взрыва в Бейруте (Ливан).

Как пишет Cyprus Mail, россиянин проживает в городе Лимасол, и не имеет кипрского паспорта. Такой документ есть только у его жены.

Начальник местной полиции Стелиос Папатеодору сообщил, что от властей Ливана поступил запрос, чтобы допросить Гречушкина о грузе в порту Бейрута. Правоохранители разыскали мужчину и после беседы с ним отправили его ответы обратно в Ливан.

Отмечается, что ранее в Министерстве внутренних дел Кипра опровергли информацию о том, что Гречушкин имеет паспорт их страны. Министр Никос Нурис в ходе телефонного разговора с послом Ливана на Кипре Клодом Эль-Хаджалом выразил свои соболезнования в связи с трагедией и выразил готовность помочь в ликвидации катастрофы.

Игорь Гречушкин

Добавим, что судно Rhosus, принадлежащее компании Teto Shipping Ltd. российского бизнесмена, пришвартовалось в Бейруте в сентябре 2013 года во время плавания из Грузии в Мозамбик. После проверки и неудовлетворительно технического состояния танкеру было запрещено покидать порт, где он и остался.

Известно, что кипрский бизнесмен Хараламбос Манолис продал судно Rhosus Гречушкину в мае 2012 года. Он рассказал, что у россиянина на то время уже были юридические проблемы как с властями Ливана, так и со своими клиентами из-за его неспособности доставить ожидаемый груз.

Манолис добавил, что офис его компании в Лимасоле был по соседству с Гречушкиным, однако тот около 2,5 лет назад переехал.

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