Главная Новости
9 января • обновлено в 21:13
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Момент взрыва самолета МАУ над Ираном слили в сеть: свежие кадры

2.8т
Читать материал на украинском

В соцсетях показали новое видео с моментом крушения украинского самолета Boeing 737 в небе над Ираном 8 января.

Ролик с нового ракурса опубликовали в Telegram-канале пользователя Наримана Гариба (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах запечатлели сам момент взрыва самолета. Видео было снято вдали от места крушения, однако в небе было отчетливо видно резкую вспышку. Детали не удалось заснять из-за темного времени суток.

Новости
Самолет МАУ сбили случайно? В США заговорили о ракете: Иран официально опроверг

Момент взрыва самолета МАУ над Ираном слили в сеть

Момент взрыва самолета МАУ над Ираном слили в сеть

Скриншот из видео

Как сообщали OBOZREVATEL, ранее появилось видео пожара, возникшего на месте крушения самолета. Его засняли с авто.

Перед тем были опубликованы кадры с камер наблюдения на здании, возле которого упал самолет.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
МАУ самолет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
6
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги