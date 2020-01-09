Момент взрыва самолета МАУ над Ираном слили в сеть: свежие кадры

В соцсетях показали новое видео с моментом крушения украинского самолета Boeing 737 в небе над Ираном 8 января.
Ролик с нового ракурса опубликовали в Telegram-канале пользователя Наримана Гариба (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, на кадрах запечатлели сам момент взрыва самолета. Видео было снято вдали от места крушения, однако в небе было отчетливо видно резкую вспышку. Детали не удалось заснять из-за темного времени суток.
Момент взрыва самолета МАУ над Ираном слили в сеть
Скриншот из видео
Как сообщали OBOZREVATEL, ранее появилось видео пожара, возникшего на месте крушения самолета. Его засняли с авто.
Перед тем были опубликованы кадры с камер наблюдения на здании, возле которого упал самолет.
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