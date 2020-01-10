Названо точное время: появилось новое видео взрыва на самолете МАУ

В сеть снова слили новые кадры со взрывом на борту украинского самолета, который 8 января потерпел крушение в небе над Ираном.

Видео опубликовал в своем Telegram-канале пользователь Нариман Гариб (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что их снял человек, стоявший на земле и наблюдавший за падением самолета. В небе показалась яркая вспышка, которая начала двигаться вниз.

Появилось новое видео взрыва на самолете МАУ Скриншот из видео

Примечательно, что время видео примерно совпадает с предполагаемым моментом аварии – ролик сняли в 06:17 утра.

Видео засняли в 06:17 Telegram-канал Наримана Гариба

Видео засняли в 06:17 Telegram-канал Наримана Гариба

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