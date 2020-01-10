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11 января • обновлено в 00:36
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Названо точное время: появилось новое видео взрыва на самолете МАУ

3.2т
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В сеть снова слили новые кадры со взрывом на борту украинского самолета, который 8 января потерпел крушение в небе над Ираном.

Видео опубликовал в своем Telegram-канале пользователь Нариман Гариб (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что их снял человек, стоявший на земле и наблюдавший за падением самолета. В небе показалась яркая вспышка, которая начала двигаться вниз.

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Появилось новое видео взрыва на самолете МАУ

Появилось новое видео взрыва на самолете МАУ

Скриншот из видео

Примечательно, что время видео примерно совпадает с предполагаемым моментом аварии – ролик сняли в 06:17 утра.

Видео засняли в 06:17

Видео засняли в 06:17

Telegram-канал Наримана Гариба

Видео засняли в 06:17

Видео засняли в 06:17

Telegram-канал Наримана Гариба

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
разбился самолет самолет
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