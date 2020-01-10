Названо точное время: появилось новое видео взрыва на самолете МАУ

В сеть снова слили новые кадры со взрывом на борту украинского самолета, который 8 января потерпел крушение в небе над Ираном.
Видео опубликовал в своем Telegram-канале пользователь Нариман Гариб (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, что их снял человек, стоявший на земле и наблюдавший за падением самолета. В небе показалась яркая вспышка, которая начала двигаться вниз.
Появилось новое видео взрыва на самолете МАУ
Скриншот из видео
Примечательно, что время видео примерно совпадает с предполагаемым моментом аварии – ролик сняли в 06:17 утра.
Видео засняли в 06:17
Telegram-канал Наримана Гариба
Видео засняли в 06:17
Telegram-канал Наримана Гариба
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.
В МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета. Также в компании прокомментировали катастрофу в Иране.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".
В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что самолет сбила иранская ракета. Предположительно, российского производства.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.
Лишь 10 января Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ, который разбился в Иране, не исключается, но пока не является подтвержденной.
Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по самолету МАУ.
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