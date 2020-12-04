На нефтяном заводе в ЮАР прогремел взрыв, огонь перекинулся на жилой дом. Видео
В Южно-Африканской Республике в пятницу, 4 декабря, произошел взрыв на заводе по переработке нефти. Пострадали как минимум семь человек.
ЧП случилось в городе Дурбан на предприятиинефтяной компании Engen, передает Al Jazeera (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Известно, что взрыв прогремел на втором по величине нефтеперерабатывающем заводе ЮАР. Около 7:10 утра (по местному времени) на предприятии начался пожар. Огонь удалось потушить к 8:45.
По сообщениям медиков, все семеро госпитализированных – работники компании. По словам представителя службы скорой медицинской помощи провинции Квазулу-Натал Роберта Маккензи, состояние пострадавших стабильное.
Шестеро человек попали в больницу с отравлением дымом. Еще один человек повредил бедро при падении, пытаясь спастись от огня.
На видео, снятых очевидцами с места происшествия, был виден большой столб черного дыма, поднимающийся в небо, а также высокое пламя.
Кроме того, пишет DW, пожар распространился на соседний многоквартирный дом, но его удалось потушить. Никто из жильцов здания не пострадал.
Пресс-служба компании Engen заявила, что причины чрезвычайного происшествия будут устанавливаться.
Видео с места ЧП:
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