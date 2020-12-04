На нефтяном заводе в ЮАР прогремел взрыв, огонь перекинулся на жилой дом. Видео

В Южно-Африканской Республике в пятницу, 4 декабря, произошел взрыв на заводе по переработке нефти. Пострадали как минимум семь человек.

ЧП случилось в городе Дурбан на предприятиинефтяной компании Engen, передает Al Jazeera (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что взрыв прогремел на втором по величине нефтеперерабатывающем заводе ЮАР. Около 7:10 утра (по местному времени) на предприятии начался пожар. Огонь удалось потушить к 8:45.

Взрыв на заводе в ЮАР Скриншот видео

По сообщениям медиков, все семеро госпитализированных – работники компании. По словам представителя службы скорой медицинской помощи провинции Квазулу-Натал Роберта Маккензи, состояние пострадавших стабильное.

Шестеро человек попали в больницу с отравлением дымом. Еще один человек повредил бедро при падении, пытаясь спастись от огня.

На видео, снятых очевидцами с места происшествия, был виден большой столб черного дыма, поднимающийся в небо, а также высокое пламя.

Взрыв и пожар на заводе Engen Скриншот видео

Кроме того, пишет DW, пожар распространился на соседний многоквартирный дом, но его удалось потушить. Никто из жильцов здания не пострадал.

Дом, на который перекинулся огонь Скриншот видео

Пресс-служба компании Engen заявила, что причины чрезвычайного происшествия будут устанавливаться.

Видео с места ЧП:

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