На нефтяном заводе в ЮАР прогремел взрыв, огонь перекинулся на жилой дом. Видео

В Южно-Африканской Республике в пятницу, 4 декабря, произошел взрыв на заводе по переработке нефти. Пострадали как минимум семь человек.

ЧП случилось в городе Дурбан на предприятиинефтяной компании Engen, передает Al Jazeera (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что взрыв прогремел на втором по величине нефтеперерабатывающем заводе ЮАР. Около 7:10 утра (по местному времени) на предприятии начался пожар. Огонь удалось потушить к 8:45.

По сообщениям медиков, все семеро госпитализированных – работники компании. По словам представителя службы скорой медицинской помощи провинции Квазулу-Натал Роберта Маккензи, состояние пострадавших стабильное.

Шестеро человек попали в больницу с отравлением дымом. Еще один человек повредил бедро при падении, пытаясь спастись от огня.

На видео, снятых очевидцами с места происшествия, был виден большой столб черного дыма, поднимающийся в небо, а также высокое пламя.

Кроме того, пишет DW, пожар распространился на соседний многоквартирный дом, но его удалось потушить. Никто из жильцов здания не пострадал.

Пресс-служба компании Engen заявила, что причины чрезвычайного происшествия будут устанавливаться.

Видео с места ЧП:

Videos and pictures of a massive fire at the Engen refinery in Durban South coming through. This follows an explosion there. Emergency services personnel are at the scene. #eNCA pic.twitter.com/CMWVlNYKWt — Dasen Thathiah (@DasenThathiah) December 4, 2020

An explosion has went off at the Engen Refinery in Wentworth, south of Durban.



Details on what caused the explosion are still sketchy but no casualties have yet been reported. pic.twitter.com/1obIVbVhUV — Gagasi FM News (@GagasiFMNews) December 4, 2020

WATCH:



The Fire Department has worked to extinguish flames, following an explosion at the Engen Oil Refinery along Tara Road #Durban



The plant has been vacated, with 6 workers having since been treated for smoke inhalation.



No injuries or fatalities reported yet.



🎥: Supplied pic.twitter.com/mLdau7W4d7 — Jarryd Subroyen (@JJSubroyen) December 4, 2020

Concerned residents are gathered outside the block on Wiest Road. Several windows shattered as a result of the shockwave. #EngenFire #eNCA pic.twitter.com/g50xP3QAbT — Dasen Thathiah (@DasenThathiah) December 4, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL: