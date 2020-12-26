Взрыв бомбы в США: полиция установила возможного соучастника

В США правоохранители установили личность человека, который может быть связан со взрывом мощной бомбы в одном из автомобилей. Им оказался 63-летний местный житель Энтони Куинн Уорне.

По информации телеканала CBS со ссылкой на собственные источники в полиции, взорвавшаяся машина в центре города Нэшвилл принадлежит именно этому мужчине.

Как стало известно, ранее Уорне на своих страницах в соцсетях публиковал фото с автомобилем этой же марки.

Как рассказал специальный агент ФБР Дуга Корнески, угрозы нового взрыва в городе на данный момент нет. Подробности происшествия выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 25 декабря в Оболонском районе Киева возле одного из ресторанов произошел взрыв. Вызов к правоохранителям по поводу чрезвычайного происшествия поступил в 4:00 с улицы Автозаводской.