В американском штате Техас взорвался прототип корабля Starship SN4 компании SpaceX Илона Маска.

Инцидент произошел во время испытаний 29 мая. Трансляция велась на канале NASASpaceflight в YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Взорвался прототип корабля Starship SN4 Скриншот видео

Причиной взрыва предварительно стала утечка топлива. Специалисты SpaceX проверяли работу метанового двигателя Raptor, но что-то пошло не так.

Обломки прототипа корабля Starship SN4 Скриншот видео

Корабль Starship компания SpaceX разрабатывает для межпланетных полетов, в космос его будут выводить на многоразовых ракетах-носителях Super Heavy.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первые провальные испытания Starship.

Так, в феврале прототип SN1 разорвался на части во время надува жидким азотом, а 3 апреля у SN3 лопнул криогенный резервуар.

Однако 27 апреля SN4 успешно прошел испытания жидким азотом.