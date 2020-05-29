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30 мая • обновлено в 02:11
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Взорвался прототип корабля Starship SN4 компании SpaceX. Видео

1.5т
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В американском штате Техас взорвался прототип корабля Starship SN4 компании SpaceX Илона Маска.

Инцидент произошел во время испытаний 29 мая. Трансляция велась на канале NASASpaceflight в YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Взорвался прототип корабля Starship SN4

Взорвался прототип корабля Starship SN4

Скриншот видео

Причиной взрыва предварительно стала утечка топлива. Специалисты SpaceX проверяли работу метанового двигателя Raptor, но что-то пошло не так.

Обломки прототипа корабля Starship SN4

Обломки прототипа корабля Starship SN4

Скриншот видео

Корабль Starship компания SpaceX разрабатывает для межпланетных полетов, в космос его будут выводить на многоразовых ракетах-носителях Super Heavy.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первые провальные испытания Starship.

Так, в феврале прототип SN1 разорвался на части во время надува жидким азотом, а 3 апреля у SN3 лопнул криогенный резервуар.

Однако 27 апреля SN4 успешно прошел испытания жидким азотом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
космос SpaceX
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