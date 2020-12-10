Взорвался корабль Маска для полетов на Марс. Фото и видео

Юрий Сергиенко Наука 02:21, 10.12.2020 Обновлено: 02:44, 10.12.2020

Прототип космического корабля Starship, который разрабатывает компания Илона Маска SpaceX, взорвался во время посадки.

Инцидент произошел 9 декабря, когда проводился испытательный полет. Трансляция велась на YouTube-канале компании (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Корабль Starship.
кадр видео

По словам Маска, взрыв произошел из-за того, что в топливном баке было низкое давление, а это привело к слишком высокой скорости посадки.

Полет Starship.
кадр видео

Несмотря на это, владелец SpaceX уверен, что вся остальная часть тестового полета прошла успешно. "Марс, мы идем", – подчеркнул он в Twitter.

Twitter Илона Маска.

Отметим, что космический корабль Starship разрабатывается для перевозки грузов и до 100 пассажиров во время миссий на Луну и Марс.

Приземление Starship.
кадр видео
Starship взорвался во время приземления.
кадр видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале года во время надува жидким азотом Starship разорвался на части.

Комментировать
Технологии Наука

Смотрите также

Зеленский опубликовал фото с Путиным в годовщину встречи "нормандской четверки"

В Киеве подожгли авто депутата Киевсовета от "Слуги народа"

Арестович о близких к Медведчуку телеканалах: они не являются нашими врагами

В Офисе Зеленского заявили об успешных результатах после встречи с Путиным

В США одобрили санкции против "Северного потока-2": Украина назвала новость "бомбой"