Взорвался корабль Маска для полетов на Марс. Фото и видео

Прототип космического корабля Starship, который разрабатывает компания Илона Маска SpaceX, взорвался во время посадки.

Инцидент произошел 9 декабря, когда проводился испытательный полет. Трансляция велась на YouTube-канале компании (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Корабль Starship. кадр видео

По словам Маска, взрыв произошел из-за того, что в топливном баке было низкое давление, а это привело к слишком высокой скорости посадки.

Полет Starship. кадр видео

Несмотря на это, владелец SpaceX уверен, что вся остальная часть тестового полета прошла успешно. "Марс, мы идем", – подчеркнул он в Twitter.

Twitter Илона Маска.

Отметим, что космический корабль Starship разрабатывается для перевозки грузов и до 100 пассажиров во время миссий на Луну и Марс.

Приземление Starship. кадр видео

Starship взорвался во время приземления. кадр видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале года во время надува жидким азотом Starship разорвался на части.