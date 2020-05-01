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3 мая • обновлено в 22:17
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"Взаимное уничтожение": в США высказались об "искусственном" появлении COVID-19

8.4т
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Коронавирус COVID-19 не был создан искусственно, верить в версию о "человеческой руке" не стоит.

Такое мнение в интервью "Левому берегу" высказал бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн, который "отличился" при свержении чилийского президента Альенде и поимке самого известного в мире наркобарона – Пабло Эскобара.

Он напомнил, что 17 марта было проведено исследование при участии Колумбийского, Сиднейского, Эдинбургского национальных университетов и Института Скриппса в Калифорнии.

"Их сотрудники очень внимательно изучили вопрос происхождения нового коронавируса и единогласно пришли к выводу, что он не был создан человеком. Я с уважением отношусь к деятельности этих учреждений, их миссии и репутации.

Я бы сказал, что у большинства крупных стран, среди которых, конечно же, Россия, Китай и Соединенные Штаты, есть потенциал для распространения вирусов, которые, вероятно, гораздо более смертоносны, чем COVID-19. Но мы не делаем этого по той же причине, по которой у нас не было обмена ядерными ударами. Ведь последнее привело бы к взаимному уничтожению", – рассказал Девайн.

Джек Девайн

Джек Девайн

theБабель

Как писал OBOZREVATEL, в разведке США накануне заявили, что COVID-19 не предназначался для военных целей. Также американские военные высказали предположение, что COVID-19 имеет естественное происхождение, однако точных доказательств этому нет.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
США
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