"Вызывающее поведение": в ЕС выдвинули России условие по Украине

Изменения в отношениях между Европейским союзом и Россией возможны только в том случае, если Кремль будет полностью выполнять Минские соглашения.

С таким заявлением выступила высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Люксембурге после завершения заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, передает УНИАН.

"Мы видели вызывающее поведение России во многих сферах. Центром этого вызова, конечно, остается ситуация в Украине с нелегальной аннексией Крымского полуострова и дестабилизацией Востока Украины, которая продолжается до сих пор", - подчеркнула Могерини.

Кроме того, она отметила "вызывающее поведение" РФ в Сирии, дезинформацию, внутреннее вмешательство, угрозы кибердеятельности, уменьшение в самой РФ "пространства для независимых политических голосов, гражданского общества, уменьшение уважения к правам человека и верховенства права".

"В нашем обсуждении сегодня с государствами-членами мы подтвердили четко, что пять принципов, которые мы определили два года назад по отношению к России, остаются действительными. Мы также посмотрели, что мы можем сделать больше по всем этим пяти принципам. Первый из них, полное выполнение Минских договоренностей остается ключевым элементом для каких-либо значительных изменений в отношениях ЕС с Россией", - добавила она.

По словам Могерини, ЕС продолжит поддерживать работу Нормандского формата, а также может помочь Германии и Франции в работе по полному выполнению Минских договоренностей "на политическом уровне, но и также с конкретными шагами в гуманитарной сфере, в сфере разминирования, в подготовке реконструкции Донбасса, и поддерживать надежную координацию также в рамках ООН".

"Во-вторых, мы будем продолжать усиливать наши отношения с нашими восточными партнерами и другими соседями, особенно после очень успешного саммита Восточного партнерства, который у нас был", - отметила она.

Могерини также назвала другими принципами поддержку политики прозрачности РФ в вопросе сотрудничества с восточными партнерами и продолжение сотрудничества.

"Наша дружба и партнерство с восточными партнерами никогда не направлены против кого-либо, но всегда направлены на сотрудничество", - резюмировала она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее специальный представитель США Курт Волкер призвал ЕС усилить санкции против России.