Вызывает смерть? ЦРУ предупредило об опасности хваленого препарата от коронавируса

Прием антималярийного препарата гидроксихлорохин, который президент США Дональд Трамп рекламировал как перспективные лекарство от нового коронавируса, чревато опасными побочными эффектами, в том числе внезапной смертью.

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С таким предупреждением к своим работникам обратилось ЦРУ, разместив свое обращение на своем официальном сайте. Об этом сообщает Washington Post.

"Сейчас препарат не рекомендуется применять пациентам, кроме медицинских работников, которые используют его как часть текущих исследований. Существуют потенциально значимые побочные эффекты, учитывая внезапную сердечную смерть, связанную с гидроксихлорохином. Его индивидуальное использование пациентом должен тщательно назначать и контролировать медик", – говорится в заявлении с пометкой: "Пожалуйста, не принимайте этот препарат без показаний врача".

В то же время представитель ЦРУ отказался комментировать внутренние коммуникационные вопросы, отметив, что соответствующая совет была размещена только в ответ на вопрос сотрудника о том, следует ли принимать препарат без рецепта.

Издание же пишет, что это случилось примерно через неделю после того, как президент США на пресс-конференции в Белом доме впервые рекламировал гидроксихлорохин как лекарство от коронавируса.

"Недавно мой друг сказал мне, что ему стало лучше после приема этого препарата... Думаю, если бы кто-то рекомендовал его, кроме меня, он бы использовался повсюду", – сказал Трамп.

После того как эксперты подвергали сомнению такие советы, американский лидер начал говорить осторожнее, мол, он не медик, препарат должен получить одобрение специалистов.

Отметим, что гидроксихлорохин десятилетиями применяется для лечения малярии, а также волчанки и ревматоидного артрита. Но до сих пор не доказано, действенный ли он при COVID-19. Среди немногих предыдущих исследований было только одно, которое дает определенные обнадеживающие данные, хотя сам автор впоследствии поставил его под сомнение.

Специалисты же предупреждают, что одним из побочных эффектов препарата является аритмия сердца, которая может быть смертельной.

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