Вызывает кашель у собак: ученые вывели новый вирус для борьбы с COVID-19

Ученые из Университета Айовы вывели новый вирус, который может стать ключом к вакцине от COVID-19. Он безвреден для человека, но вызывает кашель у собак.

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Как сообщает DailyMail, команда ученых разработала вирус, который помогает пережить MERS - вирус Ближневосточного респираторного синдрома (это один из видов коронавируса, очень близкий к COVID-19). Мыши, которым ввели вакцину, созданную на основе изобретения ученых, смогли выжить после заражения смертельной дозой MERS.

Пол Маккрэй и его команда говорят, они добавили дополнительный ген в РНК-вирус парагриппа 5 (PIV5) К слову, как известно, парагрипп вызывает кашель у собак.

Подход ученых к лечению MERS базируется на принуждении организма вызывать иммунные реакции. Эта схема может сработать и против COVID-19.

Ученые вывели вирус для борьбы с COVID-19

"Мы знаем, что люди подвергались воздействию PIV5, но он, по-видимому, является безвредным для них", - сказал Пол Маккрэй.

Эффективность вакцины подтверждает и вирусолог Бяо Хе из Университета Джорджии. Согласно его исследованиям, благодаря вакцине из нового вируса мыши действительно смогли перенести тяжелую форму MERS.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проводятся "с невероятной скоростью".

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