Сейчас, глядя на то, что и как делает президент США, иногда возникает то же самое ощущение, а не играет ли он на "безбашенное" повышение ставок? Если просто допустить, что это именно так, и вспомнить яркие мероприятия и речи, в его исполнении, то получается, что никто не смог принять его повышенных ставок. Понятно, что две серии "Топоров", улетевших в Сирию, были явным посланием, поскольку Томагавки обычно расчищают коридор для ударной авиации, но не несут самостоятельной функции. Одиночная ракета может отработать по конкретной цели, например – автомобилю или дому с террористом, но полсотни или сотня топоров, да к тому же – выпущенные с разных платформ, должны работать как автоматическая лесоповальная машина, вываливающая все вокруг, после чего в игру вступают основные сили с воздуха и если надо – с суши. Насколько известно, в обоих этих случаях, ничего подобного и не планировалось.

Это значит, что сигнал ушел зарвавшимся негодяям, которые утратили связь с реальностью, упиваясь собственной безнаказанностью. С учетом того, что большую часть сирийских ПВО контролируют россияне, а ядром всей системы противовоздушной обороны является их база в Хмеймим, вызов был брошен именно Путину. Мы не знаем, какие именно разговоры шли по прямой линии, но похоже на то, что Трамп что-то требовал от Путина, а тот, как всегда, юлил и темнил. Наверное, Трамп что-то пообещал, мол сотрем в порох и тогда Путин лично или через посредничество его холуев, передал в Вашингтон, что будут сбивать Топоры, если они полетят в Сирию. Трамп дал команду на обстрел. По конфигурации сил и средств, находящихся вокруг Сирии, можно утверждать, что Трамп продемонстрировал свою решимость не словом, а делом. Это следует из того, что наличных средств было примерно на порядок больше. Только Томагавков могло прилететь более 700, вместо 100, а кроме них было еще немало других, не менее веселых игрушек. Они бы точно понадобились, если бы Путин не "сморгнул", но у того оказалась кишка тонка.

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То же самое разыгрывается и с Северной Кореей. Заявление о том, что есть два пути: либо самостоятельная денуклеаризация, либо тотальное уничтожение Северной Кореи, было воспринято серьезно и скоро мы узнаем, чем эта эпопея закончится. С Китаем – то же самое. Демонстрация выкладок и уговоры по принятию адекватных мер по выравниванию платежного баланса между США и КНР не имели никакого воздействия до того, как был объявлен пакет санкций против Пекина и дата его введения. Тут же все стало налаживаться.

С Европой оказалось сложнее, ибо там – коллективное болото, возглавляемое странами – импотентами, полной чашей черпнувшими из кремлевского котла. У всех на глазах происходили танцы с бубнами по поводу пересмотра отношений в сфере европейской безопасности и перехода от слов к делу. Ангела Меркель восприняла как оскорбление то, что Трамп ей пояснил, на ком эта безопасность держится и что дальнейшее продолжение в том же духе закончится предъявлением счета за проделанную работу.

За последний месяц в этом направлении и вовсе обозначились противоречия. Европа стала торпедировать введение новых санкций в отношение Кремля, и на разные голоса посылать в Вашингтон угрозы. Напомним, некто Юнкер заявил о том, что пора прекращать третировать РФ, а Макрон и Меркель, избегая такой риторики, заговорили о необходимости создания войск ЕС вне НАТО. И конечно же, "Северный поток 2" имени товарища Путина, оказался настолько сладкой конфетой, что на разумные доводы Украины и США о том, что это чисто политический проект, как сам Газпром давно перестал быть просто коммерческим предприятием, фрау Ангела ответила примерно так: "На это я пойтить не могу!"

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В общем, никакие преступления, которые уже прямо числятся за путинским режимом, включая школу в Беслане, вина за которую положена на власти РФ ЕСПЧ, ни то, что Путин вытворяет в Украине и Сирии, наконец, ни гибель граждан Голландии и, кстати, 9 человек граждан Германии в самолете рейса МН17, не помогли избавить лидеров ЕС от странной любви к Владимиру Владимировичу. И вот мы услышали от Трампа заявление, повышающие ставки в этой игре до полного максимума. Он предложил европейцам вернуть РФ и Путина в Ж-8. Мол, если у вас образовалась к нему такая любовь, так давайте пересмотрим и этот вопрос. Понятно, что в ЕС этого не хотят, ибо Путин-варвар им нужен карманным и ручным, но не равным им. Дедушка Дональд троллит? Мы склоняемся именно к этому выводу и вот почему.

Даже если вытащить из-под стола Путина Герхарда Шредера, что бы он там ни делал, и спросить его о том, с чем сейчас ассоциируется Путин в мире, он поохает и назовет: нефть, газ, Украина и Сирия. Про свои жирные гонорары он не станет вспоминать, ибо это – не комильфо. Если взять отдельно каждый из этих компонентов и посмотреть на действия США и Трампа, то можно отметить следующее.

Что касается Сирии, то кроме тех двух заходов с Топорами, Штаты послали еще и персональный привет Путину прямо от стен нефтеперерабатывающего завода Коноко под Хишамом. Три или больше сотни трупов граждан РФ – лучшая посылка любителю покататься на лошадке топлесс, да еще и с ружьем. Причем, этой публике известно, что в середине февраля был такой инцидент и американцы там покрошили как наемников из РФ, так и спецназ ГРУ, группа которого была в составе той массовки. А несколько аналогичных по форме, но меньших по пакетам "конструкторов" (руки-ноги-голова), отправленных в РФ – никто особенно не распространялся, хотя там были шикарные сцены ударов по переправе через Евфрат, но тема уже прокисла и никто в это особо не вникал. Кстати, там явно намазано медом, ибо совсем недавно иранцы решили показать свою нужность в Сирии, захватив тот же самый завод Коноко, нефть с которого должен продавать путинский повар Пригожин. Но случилось ровно так, как в том анекдоте про медведя и охотника, где мужик постоянно нарывался на нетрадиционную форму наказания, со стороны медведя. В общем, иранцев привычно и рутинно раздолбала американская авиация, которая там работает уже как на конвейере.

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Но дело не в этом, а в том, что Штаты, во главе с Трампом, быстренько перевели вылазку наймитов, от которых отказалось их российское начальство, в классическую войсковую операцию, где четко и последовательно отработали самолеты, ударные дроны, вертолеты и артиллерия. В общем, не было чудаков с пулеметами, котрые отстреливались из-за барханов, они просто отошли, дали условный сигнал и прилетела смерть. Знали бы россияне, что игра пойдет по таким правилам, сидели бы дома и синячили, но теперь лежат в песке или в гробу. Но Путин даже не пикнул!

С Украиной – тоже все понятно. С помпой зашла первая партия Джавелинов и получено твердое уверение в том, что это – только начало и Штаты будут наращивать поставки ништяков, у которых нет таких поэтических названий, но которые несут не меньше разочарования. Кстати, сегодня-завтра в войска начинают поступать серийные высокоточные ракетные системы Ольха, в которых стоят некоторые важные узлы, изготовленные в США и не только там. В общем, система имеет украинское название, но удивление несут не только украинские компоненты. И чтобы сильно не погружаться в тему, которую в Украине и так все хорошо знают, просто заметим, что ежедневно у границ с РФ и у линии фронта, на высоте 30 км, постоянно летают стратегические дроны ВВС США. Обычно их называют дронами-разведчиками и это – правильно. Только вот кроме как "просто посмотреть", эти машины являются еще и центрами целеуказания для самых различных систем высокоточного оружия. Что это значит – каждый может решить самостоятельно.

И в конце концов – нефть. Насколько известно, нынешнее повышение цен на нефть имеет два компонента – спекулятивны и объективный. Объективный компонент дает основание для повышения спекулянтам и те – работают в этом направлении, особенно если созданы слаженные и высоко мотивированные команды игроков именно на повышение и именно нефти.

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К числу объективных факторов наблюдатели относят картельный сговор стран экспортеров нефти ОПЕК+РФ об ограничении добычи нефти, что приводит к искусственному дисбалансу спроса и предложения, влекущему повышение цен. На это наложилось еще и сокращение экспорта венесуэльской нефти, связанное с деградацией нефтяной промышленности и санкциям, наложенным Штатами. По идее, страны ОПЕК могли бы замещать венесуэльскую нефть своей, но РФ уговаривала не делать этого и цена постепенно росла.

Кроме того, в эту формулу включились ожидания выведения из оборота иранской нефти. Хотя, это не такой уж решающий фактор, ибо крупнейшие потребители иранской нефти – Индия и Китай – ведут свою игру и присоединяются к санкциям – в самую последнюю очередь. В этом смысле, куда более важна позиция Саудовской Аравии. Она сама способна резко увеличить добычу нефти, но кроме того, глядя на нее – аналогично действуют и другие страны Залива, от Эмиратов до Кувейта.

И вот, буквально пару дней назад, стало известно о переговорах саудовских высших должностных лиц с коллегами из США. Возможно, там оговаривались действия РФ в Европе, направленные на торпедирование санкций США против Ирана – заклятого врага Аравии и как итог, в Рияде плюнули на уговоры Путина и резко взвинтили уровень добычи нефти. Другие страны залива тоже выразили готовность к выходу из режима самоограничения и к пятнице нефть начала просаживаться.

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И вот на этом фоне Трамп предложил европейцам вернуть Путина в Ж-8. Складывается впечатление, что дедушка Дональд входит в роль Рейгана, только более артистичного, ибо Рональд был моложе, в должности президента, а Дональду важно правильно войти в историю. Как мы помним, его тошнит от Обамы как при токсикозе, а особенно – от его реноме миротворца. Дедушка Дональд явно выбрал диаметрально противоположное амплуа, но при этом, он постоянно макает носом своих партнеров, которые от благодушия совсем потеряли берега. Но при всем этом, он еще ловит кураж от того, как быстро сливаются с темы крутые руководители и руководительницы государств, особенно – европейских, просто потому, что не могут принять его ставки.