"Выживут не все!" Пост офицера ВСУ наделал шуму на КремльТВ

На пропагандистском российском телевидении устроили переполох из-за поста офицера ВСУ Семена Салатенко, в котором он рассказал о своем обучении в США и о том, как применит полученные знания для борьбы с Россией.

Бурная дискуссия разгорелся в студии передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1". Там испугались уничтожения россиян украинской армией в скором будущем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Семен Салатенко Скриншот видео

В частности, в нашумевшем посте на своей странице в Facebook Салатенко рассказал, что как командир горно-штурмовой роты был откомандирован из зоны ООС приказом министра обороны для прохождения учебы в Форт Беннинг (штат Джорджия, США).

"Я прилагаю все усилия, чтобы успешно овладеть американской военной наукой, и, по окончании курсов, успешно применить полученные знания в боях с российскими оккупационными войсками при освобождении Донбасса и Крыма. Которое неизбежно будет в то время, когда наша армия будет максимально к этому готова. И только после освобождения всех наших оккупированных территорий, возможно, и целесообразно проводить переговоры с теми россиянами, кого мы посчитаем нужным оставить в живых", – написал украинский воин.

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Именно последняя фраза больше всего задела российских пропагандистов, и они обвинили Салатенко в угрозах массовыми расправами гражданам страны-агрессора.

"Офицер, который по неизвестным причинам поехал в дружественное государство – США, которые вам для борьбы со своим народом поставляют "Джавелины"! Вот это как вы объясните? Давайте мы послушаем того самого американского офицера. И вот вы на приписочку в конце обратите внимание – договариваться будут лишь с теми, кто выживет, а выживут не все!" – взорвалась бурными возмущениями скандальная пропагандистка Ольга Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, новость о том, что новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко, также вызвала бурную реакцию среди российских пропагандистов.

Так, Скабеева закатила в прямом эфире скандал по этому поводу и перешла на оскорбления. Она испугалась, что Кравченко пойдет в наступление на Кремль и обозвала его русофобом.

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