Один из двух выживший пассажиров самолета Airbus A-320, потерпевшего крушение в Пакистане, Мухаммад Зубаир рассказал о деталях авиакатастрофы.
Как сообщает AP, до снижения в Карачи полет рейса PK8303 Pakistan International Airlines (PIA) был спокойным.
По словам мужчины, сначала самолет коснулся посадочной полосы один раз, затем еще дважды. После этого пилот резко набрал высоту и ушел на второй круг.
Спустя некоторое время пассажиров предупредили, что у воздушного судна проблемы с двигателем и что посадка может оказаться жесткой, вспоминает Зубаир.
Мухаммад Зубаир называет свое спасение чудом
Самолет сильно тряхнуло, пассажиры списали это на турбулентность. Следующее, что помнит мужчина, – сильный удар, после которого он потерял сознание.
Когда Зубаир очнулся, "везде был дым" и "крики со всех сторон".
"Огонь – это все, что я мог видеть. Людей я не видел, только слышал их крики… Дети плакали", – отметил он.
По словам мужчины, он сумел освободиться от ремня безопасности и выползти из салона. При этом ему пришлось прыгнуть примерно с трехметровой высоты, чтобы добраться до безопасного места. Кто-то увидел его среди обломков и отнес в скорую помощь.
Зубаир называет происшедшее с ним чудом и началом второй жизни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 мая в Пакистане самолет Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, разбился рядом с аэропортом назначения. Воздушное судно упало на жилые районы.
В авиакатастрофе из 107 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, выжили только двое.
Основной причиной крушения авиалайнера эксперты называют техническую неисправность.
Пилоты Airbus A320 пытались осуществить посадку самолета на "брюхо".
Момент катастрофы самолета в Пакистане попал на видео.
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