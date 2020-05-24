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24 мая • обновлено в 17:14
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Выживший пассажир упавшего в Пакистане самолета рассказал о катастрофе

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Один из двух выживший пассажиров самолета Airbus A-320, потерпевшего крушение в Пакистане, Мухаммад Зубаир рассказал о деталях авиакатастрофы.

Как сообщает AP, до снижения в Карачи полет рейса PK8303 Pakistan International Airlines (PIA) был спокойным.

По словам мужчины, сначала самолет коснулся посадочной полосы один раз, затем еще дважды. После этого пилот резко набрал высоту и ушел на второй круг.

Спустя некоторое время пассажиров предупредили, что у воздушного судна проблемы с двигателем и что посадка может оказаться жесткой, вспоминает Зубаир.

Мухаммад Зубаир называет свое спасение чудом

Мухаммад Зубаир называет свое спасение чудом

Самолет сильно тряхнуло, пассажиры списали это на турбулентность. Следующее, что помнит мужчина, – сильный удар, после которого он потерял сознание.

Когда Зубаир очнулся, "везде был дым" и "крики со всех сторон".

"Огонь – это все, что я мог видеть. Людей я не видел, только слышал их крики… Дети плакали", – отметил он.

По словам мужчины, он сумел освободиться от ремня безопасности и выползти из салона. При этом ему пришлось прыгнуть примерно с трехметровой высоты, чтобы добраться до безопасного места. Кто-то увидел его среди обломков и отнес в скорую помощь.

Зубаир называет происшедшее с ним чудом и началом второй жизни.

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Тема
Катастрофа Airbus A320 в Пакистане
Место
Пакистан Карачи
Теги
самолет Авиакатастрофа
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