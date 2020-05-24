Один из двух выживший пассажиров самолета Airbus A-320, потерпевшего крушение в Пакистане, Мухаммад Зубаир рассказал о деталях авиакатастрофы.

Как сообщает AP, до снижения в Карачи полет рейса PK8303 Pakistan International Airlines (PIA) был спокойным.

По словам мужчины, сначала самолет коснулся посадочной полосы один раз, затем еще дважды. После этого пилот резко набрал высоту и ушел на второй круг.

Спустя некоторое время пассажиров предупредили, что у воздушного судна проблемы с двигателем и что посадка может оказаться жесткой, вспоминает Зубаир.

Мухаммад Зубаир называет свое спасение чудом

Самолет сильно тряхнуло, пассажиры списали это на турбулентность. Следующее, что помнит мужчина, – сильный удар, после которого он потерял сознание.

Когда Зубаир очнулся, "везде был дым" и "крики со всех сторон".

"Огонь – это все, что я мог видеть. Людей я не видел, только слышал их крики… Дети плакали", – отметил он.

По словам мужчины, он сумел освободиться от ремня безопасности и выползти из салона. При этом ему пришлось прыгнуть примерно с трехметровой высоты, чтобы добраться до безопасного места. Кто-то увидел его среди обломков и отнес в скорую помощь.

Зубаир называет происшедшее с ним чудом и началом второй жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!